Einfach romantisch, der Bad Buchauer Weihnachtsmarkt

Seit nunmehr 16 Jahren findet der inzwischen mehr als beliebte Weihnachtsmarkt in Bad Buchau statt. Er hat in dieser Zeit nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Mehr als 40 liebevoll geschmückte Verkaufs und Verpflegungsstände – alle aus Holz – sorgten für eine tolle weihnachtliche Stimmung. Und die mehr als 250 Musiker taten ein Übriges dazu die Besucher auf Weihnachten einzustimmen.

Der Bad Buchauer Weihnachtsmarkt ist zwar keiner der ganz großen Märkte, aber zweifelsohne mit einer schönsten in der Region; ein Weihnachtsmarkt, bei dem die Stimmung an erster Stelle steht. Liebevoll geschmückte Holzhütten mit Lichterketten, Live-Musik fast nonstop und weihnachtliche Düfte in allen erdenklichen Variationen sorgten an allen Markttagen für eine vorweihnachtliche Stimmung unter den Marktbesuchern. Der Neuschnee am Sonntag trug auch zu dieser Stimmung bei.

Gleich am Eingang drehte sich das nostalgische Kinderkarussell mit lachenden Kindern und daneben war die lebendige Krippe mit dem Jesuskind, Maria und Josef sowie einigen Eseln der absoluten Renner für die Kinder. Charlotte Mayenberger begrüßte in Vertretung von Bürgermeister Peter Diesch bei der offiziellen Eröffnung zahlreiche Besucher vor der Aktionsbühne. Sie dankte im Voraus den zahlreichen Helfern und Organisatoren, die den Weihnachtsmarkt erst möglich machen. Genannt seien hier nur die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs und die Damen von der Tourist-Information.

Aber auch Imbiss Schilling aus Oggelshausen, der alle 16 Jahre immer am gleichen Standplatz zu finden war, sprach Mayenberger Dankesworte aus – zumal Schillings nun in Ruhestand gehen wollen. Mayenberger freute sich aber auch über die vielen Händler, die immer wieder dabei seien. Ohne Händler gebe es nun mal keinen Weihnachtsmarkt. Denn hier werden überwiegend weihnachtstypische Handarbeiten, es werden Kunsthandwerk sowie frisch geschlagene Weihnachtsbäume mitsamt dem dafür passenden Christbaumschmuck angeboten.

Die meisten Händler zeigten sich auch durchwegs zufrieden mit dem Geschäft, zumal die Auswahl überaus vielseitig war. Weihnachtsgebäck, weihnachtliche Deko, wärmende Schals und Mützen und viel Kunsthandwerkliches machen den Buchauer Markt zu einem besonderen Markt, der sich von Krämermärkten abhebt.

Aber beim Bad Buchauer Weihnachtsmarkt sei Essen und Trinken die Hauptsache, der Einkauf weniger, meinte einer der Marktbeschicker. Kulinarische Leckereien und Spezialitäten an vielen Ständen sorgten dafür, dass keiner Not leiden musste.

Fast pausenlos war auf der Aktionsbühne etwas fürs Auge und die Ohren geboten. Die Stadtkapelle Bad Buchau eröffnete den musikalischen Reigen am Freitagabend. Die Jugendkapelle „Federsee Five“ spielte am Samstag auf. Die Federseezwerge vom Buchauer Kinderhaus waren genauso im Programm vertreten, wie die Kindergruppe der Musikalischen Früherziehung der Musikschule und die Flötengruppe der Grundschule Alleshausen.

Mit gleich fünf Gruppen war die Musikschule mit Bewegung und Tanz unter dem Titel „Besinnliche Zeiten“ auf der Bühne vertreten. Die Bad Saulgauer Alphornbläser brillierten mit Alpenländischer Weihnacht während die Dürnauer Musikanten wieder bodenständige Weihnachtsmusik im Repertoire hatten. In eine ganz andere Stimmung versetzten die Steelband-Kolibris die Besucher. „Leise rieselt der Schnee“ im Karibiksound war dann auch nur eine der vielen Versionen des beliebten Weihnachtsliedes.

Das dritte Licht am Riesenadventskranz wurde angezündet, bevor der Kinderchor der Federseeschule mit klassischen Weihnachtsliedern auf den Höhepunkt des Weihnachtsmarktes – der Besuch des Nikolaus – einstimmte. Dicht gedrängt standen die Besucher vor der Aktionsbühne und der Nikolaus mit seiner Engelschar der Turntiger musste sich durch die Menschenmenge auf die Bühne durchkämpfen. Etliche Kinder durften dann auch noch einige Gedichte aufsagen und zum Abschluss wurden alle Kinder mit Hefe-Nikolause belohnt, der von der WGB gespendet wurde.

Fazit: Der Stimmung wegen, war es wieder einmal einer der schönsten Weihnachtsmärkte. Nur ein kleines Detail machte manchen Marktbesucher nachdenklich und zeigte, dass nichts mehr so ist wie es einmal war: Dass Polizisten mit schusssicheren Westen und umgehängter Maschinenpistole über den Markt flanierten.