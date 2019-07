Eine Stadt feiert Geburtstag

2020 steht in Bad Buchau ein ganz besonderes Jubiläum an: Die Stadt selbst begeht ihre 1250-Jahrfeier nach ihrer Gründung zusammen mit dem Stift durch Warin und Adelindis im Jahr 770. Bereits seit März bereitet sich eine Arbeitsgruppe auf das große Ereignis vor. Im Jubiläumsjahr soll etwa Philipp Böhlers Theaterstück „Der Apostel von Buchau“ wiederaufgeführt werden, zum Festakt mit Gottesdienst wird Bischof Dr. Gebhard Fürst erwartet.

Vielen Buchauern ist die Aufführung des „Apostels von Buchau“ 1998 noch in guter Erinnerung. Zum Jubiläumsjahr soll das Stück nun erneut zu sehen sein – unter der künstlerischen Leitung des Autors Philipp Böhler und auch mit zahlreichen Darstellern von damals, berichtete Bürgermeister Peter Diesch im Gemeinderat. Die Organisation soll hauptsächlich von Ehrenamtlichen gestemmt werden, wobei die Stadt mit Bauhof und Tourist-Info bereits ihre Unterstützung zugesagt habe. Vier Aufführungen seien geplant, alle während eines verlängerten Wochenendes im Juli.

Das Datum für Festakt und Festgottesdienst steht dagegen bereits fest: Sie sind auf den Sonntag, 5. Juli, terminiert. Neben Bischof Dr. Gebhard Fürst sind weitere Ehrengäste geladen, darunter auch Professor Dr. Bernhard Theil, Herausgeber des Standardwerks zur Buchauer Stiftsgeschichte, als Hauptreferent.

Über das ganze Jahr verteilt soll eine Vortragsreihe mit Themen zur Stadt- und Stiftsgeschiche stattfinden. Auch hierzu werden hochkarätige Referenten erwartet, kündigte Diesch an. Als weitere Höhepunkte im Jubiläumsjahr sind einer oder mehrere Kulturabende durch die Buchauer Schulen, Ausstellungen mit heimischer Künstler mit dem Motivschwerpunkt auf Stadt und Stift und eines oder mehrere Open-Air-Konzerte mit Stadtkapelle und den Kapellen rund um den Federsee geplant. Außerdem möchte die Stadt ein Jubiläumslogo entwickeln und eine Jahresbroschüre mit dem Jubiläumsprogramm erstellen lassen. Vorstellbar seien zudem bestimmte Gastronomieangebote, so Diesch, etwa ein „Stiftsbier“ in Kooperation mit einer regionalen Brauerei.

Stadtrat Stefan Feurle vermisste bei dieser Aufzählung ein großes Stadtfest. Bürgermeister Diesch verwies auf das Adelindisfest, das natürlich in die Planung des Jubiläumsjahrs mit einbezogen werde und etwa beim Festumzug „das Thema richtig nach vorne bringen“ könne. Für weitere Vorschläge bestehe grundsätzlich Offenheit. So seien mittlerweile kleine Arbeitsgruppen gebildet worden, die sich mit der Detailplanung der einzelnen Themen befassen. „Wer Ideen hat, ist herzlich bei den Arbeitsgruppen willkommen.“ Auch die örtlichen Vereine sollen in das Jubiläum eingebunden werden.

Die Stadt lässt sich das Jubiläum durchaus etwas kosten. Diesch rechnet mit einem mittleren fünfstelligen Betrag. Bis zu den Haushaltsberatungen im Herbst soll eine „einigermaßen gesicherte Kostenübersicht“ stehen, der dann dem Gemeinderat vorgelegt werde. Das Gremium nahm die bisherigen Planungen denn auch zustimmend zur Kenntnis.