Eine prächtige Erntedankkrone für Kappel

Im Backhaus des Ottobeurer Hofs wird zurzeit kräftig an der Erntedankkrone für die Kirche in Kappel gearbeitet.

, die bereits im Vorjahr eine Krone für die Stiftskirche gebunden haben, möchten nun zum ersten Mal auch die Kappler Kirche mit einer Erntedankkrone schmücken.

Bis zum Erntedankfest sind es zwar noch ein paar Wochen, trotzdem sind Lucia Sauter, Thea Menz, Olivia Böhler und Hilde Dreher schon fleißig bei der Arbeit. Die vier Frauen waren der Meinung, dass solch ein Schmuckstück auch in die Kirche St. Peter und Paul in Kappel gehöre – zumal es ja in Kappel noch einige Landwirte gibt.

Noch rechtzeitig vor dem Mähdrescher hat man die vier fleißigen Frauen, bewaffnet mit Scheren, in einem Weizenfeld in Kappel beim „Mähen“ gesehen. Etliche Weizen-Büschel waren für die vierarmige Krone notwendig. Weizenähren deshalb, weil sie sehr fest und stabil sind. Engelbert Wild, Messner in Kappel, hat das Metallgestell für die etwas über einen Meter hohe Krone zusammengeschweißt. Olivia Böhler und Hilde Dreher schneiden die kleineren Büschel zurecht, Thea Menz und Lucia Sauter befestigen sie dann gekonnt mit Bindedraht an dem Gestänge.

Aber zwei Tage waren dann doch notwendig bis, die herrliche Krone fertig war. Alle vier Künstlerinnen legen wert auf die Feststellung, dass ihre Krone natürlich rein ehrenamtlich und nur aus Freude am Ausschmücken der Kappler Kirche entstanden sei. Schließlich sei in Kappel noch nie eine Erntedankkrone aufgehängt worden.