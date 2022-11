Eine musikalische Reise der Musikkapelle Dürnau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 3. Dezember, lädt die Musikkapelle Dürnau endlich wieder recht herzlich zu ihrem Jahreskonzert im Kurzentrum Bad Buchau ein. Unter dem Dirigat von Christian Neuburger eröffnen wir unser Konzert mit einem klanglichen Tongemälde, welches uns ins Himalaya führt. Lassen Sie sich unterm Dach der Welt, bis auf die Spitze des „Mount Everest“ entführen. Vom höchsten Punkt der Erde geht die Reise etwas zurück in der Zeit. Kommen wir zu großen deutschen Persönlichkeiten im Zeitalter der Romantik und Klassik. 1789 veröffentlichte Johann Wolfgang von Goethe das Trauerspiel Egmont. 1810 schrieb Ludwig van Beethoven die Schauspielmusik zu diesem Drama. Die „Overture zu Egmont“ ist mittlerweile bekannter als das Drama selber und zählt zu den Highlights unseres Abends.

Ein weiteres Highlight kommt von einem zeitgenössischen spanischen Komponisten. Jose Alberto Pina hat in den letzten Jahren durch mehrere epische Kompositionen von sich hören lassen. Das neueste Werk „Sajelbon“ mit Klavierbegleitung und elektronischen Soundeffekten stellt die knapp 60 Musiker vor eine richtige Herausforderung. Möglicherweise ist dies die Erstaufführung in Deutschland. Lassen Sie sich überraschen.

Nach einer kurzen Pause zum Durchatmen geht es fulminant weiter mit dem Musikstück „Man in the Ice“ von Otto Schwarz. Der österreichische Naturfilmer Kurt Mündel hat das Leben des Ötzi, welcher 1991 in den österreichischen Alpen gefunden wurde, rekonstruiert und einen Film darüber gedreht. Otto Schwarz nahm diesen Film als Anlass, ein Werk für symphonisches Blasorchester zu schreiben, um den „Mann im Eis“ musikalisch wieder auferstehen zu lassen.

Das berühmte Buch „Ivanhoe“ von Sir Walter Scott diente als Grundlage zu dieser heroischen Komposition von Bert Appermont. Das Hauptthema ist die Rivalität zwischen den Angel-Sachen und den Normannen im Ende des 12. Jahrhunderts. Das Werk ist in drei Teilen geschrieben.

„Der König der Löwen“ hat sich als absoluter Dauerbrenner in der Gunst des Publikums erwiesen. Allen, in deren Herzen der Film und die Musik stets aktuell geblieben sind, wird hiermit eine wunderschöne Blasorchesterbearbeitung aus den Highlights der Filmmusik geboten.

Der Eintritt ist frei, wir nehmen aber gerne Spenden entgegen. Die Musikkapelle freut sich auf Ihr Kommen.