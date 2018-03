Eine Hobby-Werkstatt für Schrauber und Oldie-Freunde

Hans Müller aus Bad Buchau ist neues Ehrenmitglied bei den Oberschwäbischen Motor-Veteranenfreunde (OMV). Bei der Hauptversammlung standen neben Ehrungen verdienter Mitglieder auch Wahlen an. Den weitesten Anfahrtsweg hatte Rudolf Diesch aus Nürnberg, der bereits seit 30 Jahre Mitglied der OMV ist.

Hans Borbe vorlas das Protokoll der vergangenen Hauptversammlung, Vorsitzender Karl Engeser trug den Tätigkeitsbericht vor. Bei Vereinsausflügen und Oldtimertreffen konnten die Mitglieder einiges erleben. Die monatlichen Treffs mit Vorträgen waren teilweise gut besucht.

Bei den Wahlen bestimmten die Mitglieder Alexander Speiser zum neuen Schriftführer. Kassenwart Alwin Schönegg aus Biberach trug den Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer bestätigten ihm eine hervorragende Kassenführung.

Der Mitgliederbestand beträgt zurzeit 101 finanziell unterstützende und helfende Mitglieder. Einige von ihnen wurden in der Versammlung für ihre besondere Treue geehrt: für seine 25-jährige Mitgliedschaft Paul Moser aus Mittelbiberach, für 30 Jahre Hermann Müller Hermann aus Hohentengen und Manfred Klug aus Attenweiler sowie für 35 Jahre Josef Feger aus Laupheim. Zudem ernannten die Mitglieder Hans Müller aus Bad Buchau zum Ehrenmitglied. Karl Engeser beglückwünschte die Geehrten für ihre langjährige Treue zum Verein und finanzielle Unterstützung durch ihren Clubbeitrag. Jedes Mitglied könne sich von der sinnvollen Verwendung der Beiträge für das Vereinsheim überzeugen, so der Vorsitzende.

Engeser unterbreitete der Versammlung zudem den Vorschlag, einen Anbau ans vorhandene Museumsgebäude zu errichten. So könnte eine Hobby-Werkstatt eingerichtet werden. Schließlich gebe es viele Oldtimer-interessierte Hobby- Schrauber, die jedoch keine geeignete Möglichkeit haben, ihr Fahrzeug zu restaurieren, so Engeser. Dabei könnten viele OMV-Mitglieder ihre Erfahrungen an Jugendliche oder Oldie-Freunde weitergeben und somit ihren Beitrag leisten um ein Stück Technikgeschichte zu bewahren.