„Eine Ehre, eine Freude und eine persönliche Erfüllung“

Abschied und Ankunft liegen dieser Tage nah beieinander: Das alte Jahr geht, ein neues Jahr kommt – und so hätte der Zeitpunkt nicht passender gewählt sein können, um in Moosburg Bürgermeister Dietmar Rehm nach 16 Jahren im Amt in den Ruhestand zu verabschieden und Klaus Gaiser als dessen Nachfolger zu begrüßen. Halb Moosburg schien am Freitagabend gekommen, dazu zahlreiche Ehrengäste, um altem und neuem Bürgermeister im proppenvollen Rathaus ihre Ehre zu erweisen.

Am Ende wurde es richtig feierlich: Alle Anwesenden erhoben sich von den Plätzen, um ihrem scheidenden Schultes mit minutenlangem Beifall ihren Dank und ihre Wertschätzung auszudrücken. Dietmar Rehm nahm die herzliche Geste mit gewohntem Schalk, aber auch sichtlich gerührt an. „So viel Lob und Anerkennung, wie ich heute Abend schon erfahren durfte, bekommt man oft nur bei seinem letzten Gang auf dieser Erde – aber do hört ma’s jo selber nemme“, hatte sich Moosburgs „erster reigschmeckter Schultes“ zuvor mit einem Augenzwinkern an die überaus zahlreichen Gäste gewandt.

Besonnene Art und ruhige Hand

Wie ausnehmend gut besucht der Festabend war, auch das sprach für sich. Dietmar Rehm und sein Nachfolger Klaus Gaiser hatten bewusst nicht nur Familie und Honoratioren eingeladen, sondern auch aktuelle und ehemalige Gemeinderäte, Mitarbeiter und Bürger Moosburgs. Viele von ihnen sammelten sich im Erdgeschoss, wo eine Kamera das Geschehen und den Auftritt der Musikkapelle Betzenweiler auf Leinwand übertrug; im schön dekorierten Gemeindesaal oben musste man eng zusammenrücken und die Gäste saßen dicht an dicht auf Bierbänken. Die Abschieds- und Einsetzungsfeier geriet so nicht zum steifen Festakt, sondern zu einer geselligen Veranstaltung mit familiärer Note, bei der in Erinnerungen geschwelgt und viel gelacht wurde.

Und dazu trug auch der neue Bürgermeister a. D. selbst bei. Ein humorvoller, leutseliger Rathauschef sei Rehm gewesen, darin waren sich die Festredner einig. Mit seiner Art habe er „wesentlich zum Zusammenhalt nicht nur im Gremium, sondern auch in der Gemeinde beigetragen“, hob etwa Bürgermeisterstellvertreter Ralf Bocksch hervor. Er erinnerte an Rehms „besonnene Art der Amtsführung“, an „immer im Konsens und mit ruhiger Hand geführte Sitzungen“ und fasste zusammen: „Es war ein freundschaftliches Miteinander im Gremium, das immer der Grundstein für Erfolg war.“ Rehm habe vorgelebt, das nicht immer die schnellste, sondern die von allen getragene Lösung die beste sei. So habe er trotz bescheidener finanzieller Mittel in Moosburg viel bewegen können. Ohne Schulden aufzunehmen, wohlgemerkt.

So stand gleich nach der Wahl am 3. November 2002, bei der Rehm im zweiten Wahlgang 52,56 Prozent der Stimmen holte, eine größere Investition in die Wasserversorgung an. Das rund 670 000 Euro teure Projekt war kaum abgeschlossen, als ab 2009 die Ortsdurchfahrt mit einem Gemeindeanteil von 545 000 Euro saniert wurde. Zu diesem Anlass stattete dann auch Landrat Dr. Heiko Schmid einen Besuch in der kleinen Federseegemeinde ab, an den Bocksch in einer Anekdote erinnerte. Denn leider, leider hatte Schmids Fahrer Moosburg vom falschen Ende her angesteuert – und kam wegen der gesperrten Ortsdurchfahrt nicht bis zum Rathaus durch. Schmid musste also die restliche Strecke zu Fuß zurücklegen und hatte so die Baustelle praktisch schon im Alleingang besichtigt.

Viele weitere größere und kleinere Bauvorhaben prägten Rehms 16-jährige Amtszeit. Und auch das für 2019 anstehende Großprojekt, den Umbau des Rathauses mit Unterbringung der Feuerwehr, hat der scheidende Schultes mit seinem Gemeinderat noch angestoßen und für die 770 000 Euro teure Maßnahme rund 330 000 Euro Zuschüsse eingeholt.

Hinzu kamen etliche Anschaffungen für die Feuerwehr – mit 34 Mitgliedern in drei Abteilungen Moosburgs einziger Verein –, die Kommandant Volker Stöhr hervorhob. In Rehms Amtszeit habe Moosburg und die Feuerwehr „eine sehr gute Weiterentwicklung verzeichnen“ können. Dank seines Verhandlungsgeschicks konnte die Gemeinde etwa den Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr Eberhardzell zu einem sehr guten Preis erwerben, dankte Stöhr dem „Förderer und Unterstützer der Feuerwehr“.

Die „Federsee-Mafia“ dankt

Bad Buchaus Bürgermeister Peter Diesch würdigte als Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbands auch Rehms Verdienste über die kleine Gemeinde hinaus und griff dabei dessenSpitznamen für die Bürgermeister der Seegemeinden auf: „Lieber Dietmar, du hast nicht nur um Moosburg, sondern auch um die Kollegialität in der ,Federsee-Mafia’ verdient gemacht.“ Als Fachmann für „sozial- und wirtschaftspolitische Belange“ sei Rehm selbstverständlich auf der nächsten Klausurtagung willkommen. Und mit dem Gedicht „Dr Politiker in Rente“ von Justizminister Guido Wolf schlug Diesch vor, wie sich der frischgebackene Ruheständler sonst so seine Zeit vertreiben könnte: „Haus aufreima, d’Stroßa kehra, dr Hond ond Nachbare belehra…“

Auch Sophie und Clemens Gaiser sorgten mit ihren Gedichtvorträgen für viel Erheiterung. Die Elfjährige zeigte ebenfalls mit Versen von Guido Wolf, dass beim „Schultes“ vor allem die Gosch „schnell und fix“ laufen müsse. Und ihr achtjähriger Bruder wünschte mit einem Gedicht August Fischers aus Bad Buchau stellvertretend für alle „Kinder von Moosburg“ dem neuen Bürgermeister „viel Freude am schweren Amt“ und zeigte seinem Vorgänger eine schöne Perspektive auf: „Dem Alten viel Segen, Glück auf und Hurra! Denn Rentner von heut’ sind für Kinder doch da.“

Dann war der Papa selbst an der Reihe. Bürgermeisterstellvertreter Bernhard Florchinger nahm die Vereidigung und Verpflichtung Klaus Gaisers als neuen ehrenamtlichen Bürgermeister vor, der mit erhobener rechter Hand seinen Diensteid leistete. Gegenüber den Bürgern von Moosburg und Brackenhofen versprach Gaiser zudem, „immer ein offenes Ohr zu haben und mir die Anliegen und Probleme eines jeden Einzelnen anzuhören, um in sachlicher Form darüber zu diskutieren, um das bestmögliche Ziel zu erreichen oder die bestmöglichen Beschlüsse zu fassen“. Sein Unternehmen habe er umstrukturiert, um sein Geschäft mit dem Amtsgeschäft zeitlich gut vereinbaren zu können. Auch „Bedenken, dass sich Bürgermeister und Firma vermischen könnten“, wollte der Tiefbauunternehmer ausräumen. Schließlich habe dies schon während seiner Zeit als Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter „sehr gut funktioniert“ und der Gemeinderat als Kontorollinstanz „ist ja auch noch da“.

An seinen Vorgänger wandte sich Gaiser mit herzlichen Dankesworten und erinnerte an die gemeinsame Zeit im Rat: „Es hat Spaß gemacht, mit dir als Chef voranzukommen, wobei du nie den Chef gezeigt hast. Durch deine ehrliche und klare Linie hast du die Richtung vorgegeben und uns motiviert, zu diskutieren, damit wir alle zusammen ans Ziel kommen.“

Künftig Pensionär und Hausmann

Auch Rehm dankte seinen Mitstreitern, seinem Nachfolger und den Räten, den Bürgermeisterkollegen, den Feuerwehrleuten, seinen Mitarbeitern Anita Rief und Alfons Schosser, den Helfern des Bauhofs Alfons Dreher und Alfons Stöhr und überhaupt allen, die zum Gelingen des Festakts beigetragen haben. „Die vergangenen 16 Jahre hier in Moosburg waren besondere Jahre für mich und haben mein Berufsleben als Höhepunkt abgerundet“, so Rehm. „Es war mir eine Ehre, eine Freude und eine persönliche Erfüllung, den Einwohnern von Moosburg und Brackenhofen dienen zu können.“ Doch seine Familie habe häufig auf ihn verzichten müssen, weshalb Rehms letzte Dankesworte seinen Söhnen Jochen und Bastian und vor allem seiner Frau Andrea galt: „Den obligatorischen Blumenstrauß bekommst du von mir, wenn die anderen verwelkt sind. Ich hoffe, dass ich dir in meinem neuen Leben als Pensionär und Hausmann einiges wieder zurückgeben kann.“