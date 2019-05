Eine E-Ladesäule für Tiefenbach

Tiefenbach bekommt eine E-Tankstelle. Künftig soll ein Parkplatz an der Kapelle St. Oswald für Elektroautos reserviert bleiben. Die Kosten für die Errichtung sowie den Betrieb einer E-Ladesäule übernimmt die EnBW. Nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderats wird die Gemeinde Tiefenbach der EnBW einen Gestattungsvertrag abschließen. Die E-Ladesäule soll spätestens am 30. September in Betrieb gehen.

Bürgermeister Helmut Müller freut sich, dass die kleine Gemeinde Tiefenbach eine E-Ladesäule erhält. Die E-Mobilität kann in der Region nur dann vernünftig gefördert werden, wenn ein flächendeckendes Ladenetz existiert. Nur so machen sich die Leute überhaupt Gedanken darüber, ein E-Auto anzuschaffen, heißt es in einer Mitteilung.

Dafür gestattet die Gemeinde Tiefenbach der EnBW auf dem Parkplatz bei der Kapelle St. Oswald eine E-Ladesäule zu errichten und für die Dauer der Vertragslaufzeit gewerblich zu betreiben. Die Gemeinde Tiefenbach stellt diesen Parkplatz zur Verfügung.

Die EnBW wird alle erforderlichen Leistungen im Zusammenhang mit dem Aufbau, dem Betrieb und dem Service/Wartung der Ladeinfrastruktur erbringen. Zu den Leistungen gehört ebenfalls die Kennzeichnung des Standortes als Stellfläche für Elektrofahrzeuge mit einer entsprechenden Beschilderung, dass der Standort ausschließlich während des Ladevorganges als Parkplatz genutzt werden darf. Nach Aufbau und Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur wird die EnBW die E-Tankstelle während der Laufzeit des Vertrages auf ihre Kosten betreiben, unterhalten und bei Bedarf erneuern. Im Gegenzug steht der EnBW das Entgelt für alle an der Ladeinfrastruktur generierten Umsätze zu.