„Eine Drei-Feld-Halle würde mir vorschweben“

2018 hielt für Peter Diesch eine spannende Zeit bereit: Am 4. November wurde er mit 82,6 Prozent der Stimmen in Bad Buchau wiedergewählt. Im Jahresinterview mit SZ-Redakteurin Annette Grüninger blickt Diesch deshalb nicht nur auf das neue Jahr, sondern auch auf die Aufgaben, die er in seiner dritten und letzten Amtszeit noch unbedingt angehen will.

SZ: Herr Diesch, wenn Sie auf 2018 zurückblicken, welche Bilder tauchen da vor Ihrem inneren Auge auf? Was bleibt von diesem Jahr?

Diesch: Direkt hier in der Nachbarschaft ist sicherlich der Schlossplatz ins Auge stechend – die Bilder des Abbruchs sind natürlich präsent. Und im jetzigen Zustand das Bild einer großen Lücke, die aber große Chancen für die Zukunft bietet. Ein weiteres Bild ist der Neubau der Federseeschule mit Mensa, der uns ja das erste halbe Jahr über begleitet hat und den wir im September haben eröffnen können. Und dann war im Herbst auch die Bürgermeisterwahl, die ist zumindest für mich unvergessen. Auch das Adelindisfest hatten wir im letzten Jahr, das endlich mal im Trockenen stattgefunden hat. Das sind sicherlich die Highlights des Jahres.

2018 hat sich baulich unheimlich viel getan: Den Erweiterungsbau der Federseeschule und den Abbruch auf dem Schlossplatz haben Sie schon erwähnt. Auf dem Areal des Gesundheitszentrums wurde das Pflegeheim begonnen, außerdem gab es die Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus, an der Schussenrieder Straße, für das neue Gewerbegebiet...

Damit sind auch schon die Themen des laufenden Jahres angesprochen. Viele der Arbeiten wurden im letzten Jahr begonnen und werden nun im Laufe des Jahres weitergeführt, teilweise auch beendet. Aber das Pflegeheim/Betreutes Wohnen wird uns sicherlich noch die nächsten zwei Jahre begleiten.

Wird es dieses Jahr etwas ruhiger, was die vielen Baustellen angeht?

Vieles wird zu Ende geführt. Völlig neu fangen wir das Baugebiet Am Möwenweg an. Das wird sicherlich eine Großmaßnahme in diesem Jahr sein. Sobald der Bebauungsplan rechtskräftig ist, wird man mit dem Ausbau der Straße beginnen, damit das Baugebiet erschlossen werden kann. Das ist quasi die Verlängerung der Hans-Kayser-Straße bis über den Möwenweg zur Schussenrieder Straße. Und danach gehe ich davon aus, dass man zügig bebauen kann. Es werden aber vermutlich nicht schon dieses Jahr die ersten Häuser stehen.

Was das Gewerbegebiet betrifft: Sind mittlerweile alle acht Plätze vergeben?

Mit einer Ausnahme, ansonsten gibt es Reservierungen. Wir sind gerade dabei, entsprechende Verträge entwerfen zu lassen. Dabei handelt es sich um keine völligen Neuansiedlungen, sondern es sind Weiterentwicklungen von Buchauer Firmen: Handwerksfirmen, keine Industriebetriebe. Und ich gehe davon aus, dass ein positiver Beschäftigungseffekt stattfindet. So überlegt derzeit auch der Dornahof, sich dort eventuell zu erweitern.

Ein wichtiges Ereignis auch für Sie persönlich, Sie haben es schon angesprochen, war die Bürgermeisterwahl Anfang November. Mit 82,6 Prozent der Stimmen wurden sie zwar mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt, allerdings lag die Wahlbeteiligung bei gerade mal 38,2 Prozent. Mehr als die Hälfte der Bürger hat also gar nicht gewählt. Woran könnte das liegen?

Das ist schon eine große Enttäuschung gewesen. Obwohl viele vielleicht denken „naja, er wird’s ja sowieso und eine ernsthafte Konkurrenz hat er nicht“, hätte man sich als amtierender Bürgermeister natürlich schon gewünscht, dass man eine stärkere Bestätigung bekommt, dass man mit etwas mehr Rückenstärkung in die nächste Amtszeit gehen kann. Aber es ist nun mal der Trend und leider zu beobachten: Je größer ein Ort ist, desto geringer ist die Wahlbeteiligung. Es gab zum Beispiel noch eine deutlich geringere Wahlbeteiligung bei meinem Kollegen in Ehingen, Alexander Baumann. Da lag die Wahlbeteiligung ja noch bei unter 30 Prozent! Das ist tragisch. Das finde ich schade, dass die Menschen ihre Möglichkeit der Wahl - und wenn sie auch negativ gewesen wäre – nicht wahrnehmen. Damit hätte man dann vielleicht ein etwas ehrlicheres Ergebnis, ein objektiveres Ergebnis. Doch so weiß man gar nicht, wie man mit dem Ergebnis umgehen soll.

Was denken Sie, was sind die Gründe, warum die Leute nicht zur Wahl gegangen sind?

Also insgesamt ist sicherlich bei Wahlen eine grundsätzliche Politikverdrossenheit zu beobachten. Warum aber gerade bei der Wahl, bei der es um die Ansprechpartner vor Ort geht, das erschließt sich mir nicht. Das ist für mich logisch nicht erklärbar. Und ich finde es wirklich schade. Da hätten die Leute die Möglichkeit, ob positiv oder negativ, ihre Meinung zu äußern. Aber das ist kein Buchauer Problem, das ist ein landesweiter Trend.

Was leiten Sie für sich daraus ab?

Ich leite für mich einen positiven Gedanken ab: Dann sind die Bürger wohl zumindest schon nicht unzufrieden, sonst hätten sie wohl ihre negative Meinung geäußert. Ich denke mal, diejenigen, die mich nicht wählen wollten, sind potenziell eher zur Wahl gegangen, weil sie damit ein Zeichen setzen können. So sehe ich es zumindest. Erfahrungsgemäß ist es ja so, dass die Gegner ihre Wähler eher hinter dem Ofen hervorlocken können als diejenigen, die zufrieden sind.

Sie stehen jetzt vor Ihrer dritten Amtszeit. Blicken wir also mal nicht nur auf dieses Jahr, sondern auf die nächsten acht Jahre: Was haben Sie noch vor?

Sicherlich zwei große Projekte, die auch schon angedeutet worden sind. Das ist einmal die Vision eines touristischen Besucherzentrums, das nicht nur mir vorschwebt, sondern das auch mit dem Gemeinderat in unserer Klausur entwickelt worden ist. Das würde ich gerne voranzutreiben versuchen, aber es ist natürlich ein Projekt, das man nicht innerhalb von drei Jahren umgesetzt bekommt. Das ist eine Vision, die reifen muss, die noch viele Grundlagenforschung braucht, Machbarkeitsstudien etwa. Da müssen wir insbesondere auch noch mit Partnern sprechen, die sich hoffentlich daran beteiligen. Wenn ich mal vergleiche, was da im Moment auf der Heuneburg geschieht, dann wird das bei uns sicher nicht in dieser Dimension ablaufen – da ist ja von einem zweistelligen Millionenbetrag die Rede. Aber schon allein aufgrund dieser Projektplanung, die in relativer Nähe zu uns im Gange ist, muss man aufpassen, dass das Federseemuseum im ganzen Konzert nicht völlig verloren geht. Also ist der Zeitpunkt ganz richtig. Aber ob es gelingt, Partner zu finden, die bei dem Projekt mitspielen, das wird die Zukunft zeigen. Das wird schwierig.

Sind Sie hier schon ein Stück weiter gekommen?

Ich führe im Moment Gespräche auf allen politischen Ebenen und versuche möglichst viele Unterstützer zu finden. Ich habe ja Minister Guido Wolf, der für den Tourismus zuständig ist, im Herbst letzten Jahres darüber informieren können und er ist durchaus angetan von der Sache. Aber eine Zusage, die liegt mir im Moment natürlich noch nicht vor. Da bleibe ich dran, da gebe ich auch nicht so schnell auf. Denn eines ist klar: Auf den Schultern der Stadt alleine kann das nicht stattfinden, dazu ist die Stadt viel zu finanz- und strukturschwach.

Und Ihr zweites Projekt?

Was mir schon seit vielen Jahren vorschwebt und was ich gerne die nächsten acht Jahre hinkriegen würde, ist eine große Sporthalle. Wir haben zwar hier an unseren Schulen Sporthallen, in der Federseeschule eine Anderthalb-Feld-Halle, an der Bittelwiese sogar nur eine Ein-Feld-Halle. Aber der Standard heute für eine gute Sporthalle sind eben drei Felder. Eine Drei-Feld-Sporthalle würde mir schon vorschweben. Ob das dann auch eine Mehrzweckhalle sein muss, wird man sehen. Wir haben ja mit dem Kurzentrum einen tollen Veranstaltungssaal in Buchau. Aber allein für den Breitensport und auch für der Spitzensport wäre eine Drei-Feld-Halle angemessen.

An welchem Standort? In den Bittelwiesen?

Das ist im Prinzip der einzig mögliche Standort. Da müsste man den Gesamtplatz überarbeiten, denn da ist ja auch ein Parkplatz mit dabei, da ist der Kunstrasenplatz, da ist auch unser Festplatz. Da müsste man mit einem Platzplaner herangehen. Die Halle an der Bittelwiese stammt aus den 70er-Jahren, die würde sowieso mal einer grundlegenden Sanierung bedürfen. Und bevor wir da jetzt einen Haufen Geld hineinstecken, müssen wir die Überlegung anstellen, ob es nicht Sinn macht, dann dort etwas Größeres hinzustellen, für den Schul- und den Vereinssport. Denn mit einer Drei-Feld-Halle hätten wir auch eine Größenordnung, die Publikum zulassen würde. Beispielsweise haben ja auch mal vor Jahren die Buchauer Handballer in einer höheren Liga gespielt und mussten immer nach Riedlingen ausweichen, weil die Halle in Buchau den Anforderungen nicht entsprochen hat. Aber bei der Realisierung der Maßnahme wird viel davon abhängen, wie sich die Kommunalfinanzen die nächsten Jahren entwickeln. Also ich gehe schon von einem Betrag im Bereich von zweieinhalb, drei, dreieinhalb Millionen Euro aus. Und ob wir das finanziert bekommen, das wird die Zukunft zeigen. Es ist zumindest mal ein Ziel, das ich gern anpacken würde. Ob ich es umgesetzt bekomme, weiß ich nicht. Hängt natürlich auch davon ab: Will es der Gemeinderat? Denn das entscheidet ja nicht der Bürgermeister alleine. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Denn wir haben einen sehr großen und sehr gut strukturierten Sportverein mit über tausend Mitgliedern und dann noch die beiden Schulen, so dass ich schon von einer guten Auslastung auch einer großen Sporthalle ausgehe.