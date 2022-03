Eine Bronzemedaille für Moosburg

Moosburg ist ein Dorf mit Zukunft. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest die Jury des Regierungspräsidiums Tübingen. Bereits zum 27. Mal konnten sich Gemeinden auf Bezirksebene beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen, aus dem Moosburg mit einer Bronzemedaille hervorging.

Jury nimmt die Dörfer genau unter die Lupe

Die interdisziplinäre Bezirkskommission unter Federführung von Stephan Eckardt nahm hier insbesondere die Bereiche „Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen“, „Soziale und kulturelle Aktivitäten“, „Baugestaltung und Siedlungsentwicklung“ sowie „Grüngestaltung und das Dorf in der Landschaft“ in den Blick. Gewonnen haben die Dörfer Hechingen-Weilheim, Langenau-Hörvelsingen, Biberach-Mettenberg und Leibertingen-Thalheim. Alle vier Dörfer haben sich somit für den baden-württembergischen Landesentscheid Ende Juni 2022 qualifiziert. 2023 werden die Bundessieger ermittelt. Eine Bronzemedaille geht neben Moosburg auch an Ostrach-Tafertsweiler.

Wie sieht das Dorf in zehn oder zwanzig Jahren aus?

Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ist der einzige umfassende Wettbewerb, der alle Bereiche der Dorfentwicklung und des Dorflebens betrachtet. Er wird bereits seit 1961 ausgetragen und immer wieder den aktuellen Erfordernissen angepasst. Der Wettbewerb befasst sich mit den heutigen und zukünftigen Herausforderungen des Lebens in Gemeinden und Ortsteilen mit bis zu 3000 Einwohnern. Einen großen Stellenwert nimmt die Betrachtung der aktuellen und zukünftigen Situation des Dorfes und die daraus zu entwickelnden Ziele und Maßnahmen ein. Bei der Analyse ist zu betrachten, wie es in zehn und in zwanzig Jahren im Dorf aussehen wird.

Erstmalig erhält jedes Dorf einen Teilnahmezuschuss in Höhe von bis zu 3000 Euro.