Einbrecher steigen in Wohnung ein

Einbrecher haben in Bad Buchau in einem Wohnhaus an der Schussenrieder Straße ihr Unwesen geetrieben.

Als die Bewohner am Sonntagmorgen, gegen 3 Uhr nach Hause kamen, stellten sie fest, dass fremde Personen sich Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft hatten. Unbekannte hatten ein gekipptes Fenster als Einstieg genutzt und die gesamte Wohnung durchwühlt. Als Beute nahmen sie mehrere Elektronikgeräte und Bargeld mit.

Außerdem wurde ein einem vor dem Gebäude geparkten Auto die Scheibe einer Türe eingeschlagen. Was die Aufmerksamkeit der Diebe auf sich gezogen hatte, ist bislang unbekannt, da die Polizei den Halter nicht antrafen.