Einbrecher scheitert an Tür

An einer massiven Tür ist ein Einbruchsversuch in Bad Buchau gescheitert. Das berichtet die Polizei.

Am Sonntag oder Montag wollte der Unbekannte in eine Firma in der Schussenrieder Straße einbrechen. Er versuchte zwischen 11 und 9.30 Uhr, die Eingangstür zu dem gewerblichen Objekt aufzuhebeln. Das misslang, denn die Verantwortlichen hatten vorgesorgt. Der Täter musste ohne Beute flüchten. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Der Polizeiposten Bad Schussenried hat die Ermittlungen aufgenommen.