Einbrecher richtet Schäden an

Mehrere Einbrüche hat die Polizei am Dienstagfrüh in Bad Buchau verzeichnet. Nach Angaben der Polizei war der Täter gegen 3.30 Uhr an einem Gebäude am Marktplatz zu Gange. Dort versuchte er Türen an der Gebäuderückseite aufzubrechen. Die hielten stand. Deshalb machte sich der Einbrecher nur wenige Meter entfernt an einem weiteren Geschäft zu schaffen. Mit einem Werkzeug hatte er auch dort versucht, die Tür aufzubrechen. Es gelang ihm nicht, er blieb draußen. Kurze Zeit später war der Unbekannte erneut an einem Geschäft am Markplatz am Werk. Er brach die Zugangstüren zu einem Lager- und Verkaufsraum auf und gelangte so in das Innere. Der Einbrecher suchte nach Brauchbarem und wurde fündig. Bargeld machte er zu seiner Beute und flüchtete damit. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Sie geben erste Hinweise auf den Unbekannten. Die Ermittler prüfen nun auch, in wie weit die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: „Wer hat von Montag auf Dienstag, insbesondere zwischen 3 und 4 Uhr verdächtige Personen am Marktplatz gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?“ Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Riedlingen unter der Telefonnummer 07371/9380 zu melden.