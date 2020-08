Einbrecher in Buchauer Firma

Bei einem Einbruch ist am Wochenende eine Firma in Bad Buchau bestohlen worden.

Wie die Polizei berichtet, muss der Dieb in der Nacht zum Sonntag in dem Geschäft gewesen sein. Nach Lage der Spuren brach der Unbekannte eine Tür des Gebäudes in der Schussenrieder Straße auf. Er durchsuchte die Räume und fand den Tresorschlüssel. Aus dem Tresor packte der Dieb das Geld ein und verschwand damit. Die Polizei in Bad Schussenried, Telefon 07583/942020, hat die Ermittlungen aufgenommen, um dem Dieb auf die Schliche zu kommen. Die Polizisten sicherten die Spuren und hoffen auch auf Hinweise von Zeugen.