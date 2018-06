Ein Wonneproppen in Betzenweiler

34 Jungstörche sind in diesem Jahr in elf Nestern im Federseegebiet geschlüpft. Im Dienste des Storchenbeauftragten Rainer Deschle und mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Bad Buchau haben Mitglieder des Nabu Bad Buchau-Federsee die Jungtiere beringt.

Der stärkste Jungvogel wog 4000 Gramm und wird im Nest auf der Betzenweiler Kirche zusammen mit seinen beiden Geschwistern von den Altvögeln versorgt. Der zweitstärkste Jungstorch brachte noch 3400 Gramm auf die Waage und kam im Nest auf der Bad Buchauer Schlossklinik zur Welt. Vier Nester, nämlich in Bad Buchau, auf den Pfarrhäusern in Oggelshausen und Seekirch sowie in Tiefenbach (Haus Blersch), hatten sogar jeweils vier Junge.

Im November 2015 errichteten Bürger aus Betzenweiler mit Hilfe des Nabu Bad Buchau auf dem Turm der St. Clemens-Kirche ein besonders stabiles Storchennest. Dieses Projekt erhielt eine Auszeichnung des Zwiefalter Naturfonds. Ende Mai 2016 schlüpften hier bereits zwei Küken. 2017 misslang die Brut. Einer der Altvögel war unberingt, der andere hatte einen Ring am rechten Bein und erwies sich damit als ein Abkömmling aus dem Nest des Hauses Dorner in Riedlingen, wo er 2014 schlüpfte. Die Brut 2018 ist jetzt besonders erfolgreich mit drei Jungstörchen.

Das Beringerteam bestand aus Rainer Sobel, Michael Bacalja und Konrad Frosdorfer. Patrick Hüpeden (Revierförster von Hessenforst) war als Gast dabei. Der Nabu-Vorsitzende Siegfried Frosdorfer bedankte sich bei den Beringern und sagte: „Dieses Jahr war der Bruterfolg bei den Weißstörchen besonders hoch.“ Neben dem Wetter sei dies dem guten Futterangebot in den Feuchtwiesen ich. „Das ist ein hervorragender Erfolg aller vom Nabu in die Wege geleiteten, vielfältigen Naturschutzmaßnahmen im und am Federse.“

Bruterfolg bei den Weißstörchen:

Bad Buchau – Schlossklinik: vier Junge, 2600 g, 3400 g, 3000 g, 2700 g

Oggelshausen – Schmid/Fimpel: drei Junge, 2800 g, 3000 g, 2700 g; Pfarrhaus: vier Junge, 2700 g, 2800 g, 2100 g, 3200 g

Tiefenbach – Blersch: vier Junge, 2700 g, 2800 g, 3100 g, 2150 g; Bushaltestelle: zwei Junge, 2400 g, 2600 g; Federseeried: zwei Junge, 2700 g, 2300g

Seekirch – Pfarrhaus: vier Junge, 2750 g, 2500 g, 2900 g, 2700 g;

Federseeried: drei Junge (Gewicht nicht bekannt)

Alleshausen – Kirche: zwei Junge, 3100 g, 2550 g

Betzenweiler – Kirche: drei Junge, 2350 g, 2950 g, 4000 g

Kanzach – drei Junge, 3050 g, 3090 g, 2300 g