Ein Sommerabend mit vielen Facetten

Es passte alles zusammen an diesem lauen Sommerabend: Ein vollbesetzter Goldener Saal, acht stimmlich ungemein variabel agierende Solisten der „Capella Vocalis“ und eine temperamentvoll sprühende Martina Wolf am Flügel. Die Begeisterung des Publikums ob des sommerlichen Kunstgenusses kannte fast keine Grenzen.

Heiter, fast übermütig, und doch in Wirklichkeit bis ins Kleinste durchgefiltert, so boten die acht Solisten des singenden Ensembles „Capella Vocalis“ ihren Einstieg zu Sommer, Lust und Liebe. In amüsanter, witziger und leicht ironischer Art der Moderation flog das Mittelalter vorüber, kam Lebenslust auf, sodass selbst in der Renaissance Verbindungen zur „Rockmusik der feinen Art“ entdeckt werden konnten. In vier- bis achtstimmiger Interpretation voll Freude und Können wurden die Zuhörer schmetterlingsgleich zu Hans Leo Hasslers „Tanzen und Springen“ eingeladen, was wohl nicht nur auf schöne Jungfrauen zu beziehen sei. Tonlich und taktlich feinfühlig austariert Melchior Francks „Kommt, ihr G’spielen“ in sommerlicher Leichtigkeit, dazu passend „An hellen Tagen“ von Giovanni Gastoldi.

Wer Martina Wolf bisher nur als einfühlsam agierende Mitgestalterin am Flügel bei Auftritten von Chören kannte, erlebte die Pianistin nun als Solistin von einer ganz anderen Seite. Eingebunden in die gesamte Klaviatur und den voluminösen Reichtum des Instruments zeigte sie die Vielfalt ihrer Kunst: Flüsternde Themen, filigrane Umrankungen, locker gebotene Erzählungen und ungemein fesselnde, vor musikantischer Leidenschaft sprühende Passagen ganz unterschiedlicher Stilrichtungen. Diese bezaubernde Vereinigung von Melodie und Rhythmus in unverstellter Klarheit prägte den berühmten Tango von Isaac Albeniz. Jeder Ton und jeder Akkord erhielt sein Gewicht, ohne den heiter-leichten Gesamteindruck zu beeinträchtigen. Ein bestens bekömmlicher Sommertango. Dazu passend voll Lebensfreude und herrlich klingenden Passagen der Blick mit Ernesto Lecuona nach Spanien und Kuba. Sommer und Sinnlichkeit bei „Cordoba“ durch transparent gestaltete Sequenzen im Verbund mit schimmernden Episoden als Paradestück für die Pianistin. Trotz aller melodischen Betonung nahm bei „Malaguena“ der rhythmisch geprägte Einfluss zu. So ergibt sich ein künstlerisch hochstehender Dialog zwischen Melodie im tieferen Bereich und silbern klingenden Perlen auch bei steigendem Tempo bis zum furiosen Finale.

„Ein Blitz hat mich getroffen, meine Knie werden langsam weich“, behauptet Stefan Bothur bei liebenswürdig gezeichneten ersten Zusammentreffen, als er „Dein Gesicht“ erkennt. Eine ergötzliche Geschichte, wenn ein Mann sich in ein Gesicht verknallt. Zum „Badespaß“ im überfüllten Freibad mit Gummifrosch und Winterspeck gehört auch die Erkenntnis: „Du siehst das Gras vor Menschen nicht“. Anspruchsvoll, bestechend in klanglicher Farbigkeit, das Arrangement des Klassikers „Ein Freund, ein guter Freund“ aus dem Film „Die Drei von der Tankstelle“, für Capella Vocale wie auf den Leib komponiert. Beginnend mit Tonsilben, weitete sich der Song „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“ voll farbenprächtiger Halbtöne als herrliche Sangeskunst mit Charme und Schalk, denn so eine Nacht vergeht wie im Rausch.

Auch weniger bekannte Titel der Beatles band die Sängerschar in ihre Überlegungen ein: „Kann ein vielversprechender aber mittelloser Künstler Liebe kaufen, zumal Diamanten der beste Freund eines Mädchens sei?“ Derartige Überlegungen mit Solopartien der beiden Tenöre zu dezenten Klangbausteinen des Plenums in teilweise extrem engen Tonverbindungen führten dennoch zu aufsteigendem Klangreichtum. Dies gilt für „And I love her“ und „Can’t buy my love“ ebenso wie für „I’ll follow the sun“ mit seinen feinsinnig transparenten Sequenzen der Männer- und Frauenstimmen.

Martina Wolfs zweiter Konzertblock war zunächst George Gerhswin gewidmet. Einfühlsam mit Gespür für den melodiösen Gehalt als Mischung mit Pop und Jazz bei dessen „Summertime“, einem ausgewogenen Puzzle gleich die pianistischen Zutaten zum herrlich mundenden Menü bei „The man I love“. Man spürte, wie die Pianistin sich in Gershwins Welt und den Schlossflügel vertieft hat. Rassig, fetzig, feurig mitreißend mit unwahrscheinlich temporeichen und perlenden Läufen Billy Joels „Root Beer Rag“, vom Publikum frenetisch gefeiert.

Als „Welthymne des Mitleids“ bezeichnete der Moderator das unverwüstliche „Yesterday“ der Beatles, von Capella Vocalis jedoch in einem höchst anspruchsvollen Arrangement im Zusammenklang aller Solostimmen bis zu einem verklingenden Pianissimo glänzend umgesetzt. Die Gegenbehauptung von George Davis Weiss lautet: „What a wonderful world“. In ihr dürfen wir leben, chorisch ausgedrückt als Soli und im Gesamtklang als vollkommenen Hörgenuss. Der Sonnenschein sei der Augapfel des Lebens meint der blinde Komponist Stevie Wonder. Über der rhythmischen Basis der Männer erheben sich die Frauenstimmen in fröhlicher Unbeschwertheit zu einem Feuerwerk hochkarätigen A-Cappella-Gesangs, der mit „Wochenend und Sonnenschein“, gesungen und am Flügel musiziert eine überwältigend begeisternde Abrundung erfuhr.