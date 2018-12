Ein neuer Bau für eine tolle Truppe

Ganz offiziell hat die Stadt Bad Buchau den Erweiterungsbau am Feuerwehrgerätehaus mit einer Feierstunde und kirchlichem Segen nun an die Buchauer Wehr übergeben. Viele Gäste, Ehrengäste und Feuerwehrangehörige wohnten der Feierstunde bei.

Ein schönes Geschenk – den Erweiterungsbau – durfte die Bad Buchauer Feuerwehr kurz vor Weihnachten ganz offiziell in Empfang nehmen. Zwar nutzen die Feuerwehrleute das Gebäude schon einige Zeit, dennoch sollte es mit einer Feierstunde einen würdigen Rahmen geben, bei dem auch einige Höhepunkte zu erwarten waren.

„Ein lange gehegter Wunsch ist nun in Erfüllung gegangen“, sagte Bürgermeister Peter Diesch bei der Übergabefeier. Der Feuerwehr-Fuhrpark könne nun in angemessener und zeitgemäßer Art untergebracht werden. Der Bau habe Investitionen in siebenstelliger Höhe notwendig gemacht, unterstreiche aber auch die Bedeutung der Bad Buchauer Feuerwehr als eine der Stützpunktfeuerwehren im Landkreis und sei mehr als notwendig gewesen sei. Besonders erwähnenswert fand es Diesch, dass die tolle Truppe von der Feuerwehr einen starken Eigenanteil erbracht habe, wie große Teile der Elektroinstallation, die Auffüllung des zukünftigen Übungsplatzes und die Anschaffung neuer Mannschaftsspinde im Gegenwert von rund 100 000 Euro. Diesch bedankte sich beim Gemeinderat, der alle notwendigen Beschlüsse stets einstimmig mitgetragen hätten, aber auch den vielen weiteren Unterstützern, die allesamt der Buchauer Wehr in irgendeiner Form verbunden seien oder zum Gelingen des Ergänzungsbaues beigetragen hätten. Zur Schlüsselübergabe griff Bürgermeister Diesch auf den großen Rathausschlüssel der Narrenzunft Moorochs zurück, den er dann an Kommandant Klaus Merz und dessen Stellvertreter Gerhard Blank überreichte.

Hochkarätiger Besuch

Die „Partner der Feuerwehr“ von der Firma Kessler und der Moorheilbad gGmbH waren gekommen, um einen Großdrucklüfter an die Feuerwehr zu übergeben (Bericht dazu folgt). Ein besonderer Gruß ging auch an die Abordnung der Patenfeuerwehr aus Troisdorf-Bergheim, die einen weiten Anfahrtsweg hatte, aber gerne wieder einmal nach Bad Buchau gekommen sind. Hochkarätig besetzt war die Feuerwehr-Besuchergruppe. Neben vielen Feuerwehrangehörigen mit Kommandanten und Stellvertretern der Stützpunktwehren des Landkreises und der Feuerwehren im Löschbezirk Bad Buchau waren Bezirksbrandmeister Siegfried Holl vom Regierungspräsidium Tübingen und der Vize-Präsident Stefan Hermann vom Landesfeuerwehrverband eigens nach Bad Buchau gekommen. Auch der Kreisfeuerwehrverband Biberach war mit dem Vorsitzenden Berthold Rieger samt den Vorstandskollegen, dem Kreisjugendleiter und dem Altersobmann gut vertreten. Letztere überbrachten auch die Grußworte ihrer Verbände und nahmen die hohe Ehrung von Bürgermeister Peter Diesch vor, der die Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbands entgegennehmen durfte (SZ berichtete am Samstag, 15. Dezember).

„Heimat für die Feuerwehrleute“

Die kirchliche Weihe übernahmen dann Diakon Hans-Jürgen Hirschle und der evangelische Pfarrer Markus Lutz, die als Notfallseelsorger in der Feuerwehr integriert sind. „Der Ergänzungsbau“, so Pfarrer Markus Lutz, „ist mehr als nur ein Feuerwehrhaus, er ist Heimat für die Feuerwehrleute“. Das Wichtigste sei, dass Menschen da seien, die dieses Haus mit Leben erfüllen und der gute Wille, anderen in Not zu helfen, immer im Vordergrund stehe. Mit dem Adventslied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ ginge es nicht darum, die Tore zu öffnen, um zu einem Einsatz zu fahren, auch wenn es nahe liege, sondern man solle die Herzen für die Liebe Gottes öffnen. Dem entspreche jedoch der Feuerwehr-Leitspruch: „Gott zur Ehr’, dem Nächsten zur Wehr“.

Kommandant Klaus Merz blickte in seinen Abschlussworten noch einmal auf die Baumaßnahme zurück und richtete Dankesworte an die Stadtverwaltung für die Finanzierung des Projekts, an das Land für Zuschüsse und Ausgleichsstockmittel, an die Baufirmen, den Architekten mit Fachplanern. Dem städtischen Bauhof dankte Merz dafür, dass er von seinem Platz an die Feuerwehr abgetreten habe, und nicht zuletzt dankte er den Feuerwehrangehörigen selbst für die tatkräftige Mithilfe bei den Eigenleistungen.