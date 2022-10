Ein Nachmittag voll schwäbischem Lachen

Geballte oberschwäbische Energie in Sachen Kabarett, Literatur und Musik gibt es bei freiem Eintritt am Sonntag, 6. November, in Betzenweiler im Gasthaus „Zur Traube“ zu erleben. Ab 13.30 Uhr stellen Mundartkünstlerinnen und – künstler im Traube-Saal ihre teils in Corona-Zeiten geschaffenen Werke vor. Dieser Sonntagnachmittag ist die 46. Veranstaltung in der Reihe „Originale rund um den Bussen“.

Der Bauerndichter Hugo Breitschmid aus Dürnau hat als Gastgeber Mundartschaffende eingeladen, die aus Funk und Fernsehen bekannt sind. Auf der Bühne werden neben Breitschmid mit seinem Programm „besinnlich, heiter und gewagt“ auch das von der Alb kommende Kabarettduo Hillus Herzdropfa zu erleben sein. Die als Bronnweiler Weib bekannte Friedel Kehrer greift zur Gitarre und beleuchtet in ihren Liedern das alltägliche Leben im Ländle. Der oberschwäbische Barde Bernhard Bitterwolf aus Bad Waldsee führt durch den Nachmittag und weist humorvoll-musikalisch auf die Vorzüge regionaler Kulinarik hin.

Alle auftretenden Mundartschaffer freuen sich auf einen vergnüglichen Nachmittag und auf einen regen Austausch mit dem Publikum. Gemeinsam lachen, fröhlich singen, aber auch nachdenklich dem Klang der schwäbischen Sprache nachspüren ist gerade in den heutigen Tagen wichtiger und wohltuender denn je.