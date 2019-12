Ein Landstreicher im Talar

„Aber, aber Herr Pfarrer“, heißt es in dieser Saison bei der Theatergruppe Kanzach. Aufführungen sind am Donnerstag, Freitag und Samstag, 26., 27. und 28. Dezember, ab 19.30 Uhr (Saalöffnung: 18.30 Uhr) in der Halle am Bahnhof in Kanzach und am Samstag, 4. Januar, ab 19.30 Uhr im Kurzentrum Bad Buchau.

Zum Stück: Eigentlich wollte Landstreicher Freddie Schwarz (Erich Härle) sich nur im derzeit leerstehenden Pfarrhaus etwas aufwärmen, baden und seine Kleider waschen. Er findet keinen Bademantel und wirft sich kurzentschlossen den Talar des unlängst verstorbenen Pfarrers über. Und damit beginnt der Schlamassel. Ertappt durch die gute Seele des Hauses, Haushälterin Mathilde Faust (Daniela Hospach), Mesner Ottfried Krümel (Albert Menz), der sehr engagierten Vorsitzenden des örtlichen Frauenvereins Pauline Mandel (Carola Braig) und ihrer braven besten Freundin Gertrud Schäfer (Madlen Hafner) bleibt ihm nichts anderes übrig, als in die Rolle des sehnlichst erwarteten Neupfarrers zu schlüpfen. Dass das nicht gut gehen kann, versteht sich von selbst.

Sehr schnell wird er in die Machtspielchen der örtlichen Finanz- und Politikgrößen gezogen. Der gewissenlose Bankdirektor Bernhard Mauschel (Tobias Brändle) und seine energische Konkurrentin aus der gegnerischen Partei Valentine Fiebich (Kerstin Baum), versuchen, den Pfarrer als von der ganzen Gemeinde respektierten Fürsprecher für ihre Sache zu gewinnen. Schließlich geht es um den Einzug in den Landtag.

Als dann auch noch die verzweifelte, heiratswillige Dorothea Kruse (Sandra Härle), die alles unternimmt, um nicht als alte Jungfer zu enden und die frisch verwitwete und stets praktisch denkende Josefine Maurer (Renate Buck) mit ihren Anliegen in die Pfarrstube platzen, nimmt das Chaos seinen Lauf. Nur gut, dass Freddie in diesem Chaos sein bester Kumpel Matze (Dominik Schilling), auch ein Landstreicher und dem Wein sehr zugetan, immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Leider entpuppen sich seine Ideen nicht immer als die besten...