Ein Juwel, versteckt im Wald

Mitten im Dürmentinger Wald, einem größeren Waldgebiet südwestlich von Kanzach, liegt der Blinde See, ein eiszeitlich entstandener Moorsee, der von jeher für die Kanzacher Bevölkerung, ob jung oder alt, eine große Bedeutung hat. Aus diesem Grund präsentiert das Dezember-Blatt des Kanzacher Jubiläumskalenders eine winterliche Impression dieses schützenswerten Kleinods.

Der See und das ihn umgebende Moor stehen heute unter Naturschutz. Es handelt sich hier um ein heute noch wachsendes Hochmoor-Biotop, das viele sehr selten gewordene Tiere und Pflanzen beherbergt. Torfmoose, Wollgräser und Moosbeere prägen das Landschaftsbild ebenso wie die Birken, Fichten und Kiefern, die sich an den Verlandungszonen am Rande angesiedelt haben. Die Entstehung des Sees geht auf eine sogenannte Toteisbildung am Ende der Rißeiszeit zurück. Nach endgültigem Abtauen des Gletscherblocks füllte sich die Mulde, die ohne natürlichen Abfluss war, wieder mit Wasser, wobei ein kleiner See entstand, der nach und nach vermoorte. Schon vor dem ersten Weltkrieg war der See völlig „erblindet“, das heißt, verlandet.

Sein jetziges Gesicht allerdings erhielt er vor ungefähr 100 Jahren durch Torfabbau. Die Torfstücke wurden zunächst abgestochen, an Luft und Sonne getrocknet und dienten als Brennmaterial für Herde und Öfen. Der typische Geschmack des oberschwäbischen Rauchfleischs – so sagt man – war auch dem Rauch der in geringen Mengen verbrannten Wasen zu verdanken. Durch diesen Torfabbau bildete sich bald wieder ein kleiner See, den vor allem die Kinder bis in die 1970er Jahre als ihr Abenteuerland entdeckt haben. Schon bald im Frühjahr, wenn die ersten Sonnenstrahlen den Boden erwärmten, konnte man herrlich barfuss im schlammigen Ufer waten und mit kleinen, knorrigen Holzstöcken aufs Wasser klatschen, so dass die vielen Frösche auf den Seerosenblättern ihr Froschkonzert unterbrachen und ins Wasser hüpften. Wunderbar konnte man Verstecken spielen oder sich in Märchen träumen und sie nachspielen. Im Sommer wurde der Blinde See als Badesee genutzt, im Winter von den kleineren Kindern mit etwas Wasser eine gehörige Schleifbahn angelegt und für die Dürnauer und Kanzacher Buben wurde er zum Eishockeystadion. Später als Jugendliche entdeckten sie alle, sommers wie winters, die Hütte am See als ihr „Festlokal’“.

Heute ist der See wieder stark verlandet und zum Teil mit einer Schwingrasendecke überzogen. Während des ganzen Jahres kann man bei einem Spaziergang diesen einzigartigen Platz auf sich wirken lassen. Ob im Mai, wenn der Weg zum See von den vielen duftenden Blüten des Waldmeisters bedeckt ist, im Sommer, wenn die Luft über dem See flirrt, die Mücken tanzen und Seerosen ihre Pracht entfalten oder im Herbst, wenn schon die ersten Nebel über den noch offenen Wasserflächen stehen; es herrscht immer eine ganz besondere Stimmung. Im Winter allerdings entfaltet der Blinde See seinen ganz besonderen Charme; es scheint, als höre man in Gedanken, den Satz aus einem alten Weihnachtslied: „….still und starr ruht der See“. Im Gegensatz dazu steht die laute, hektische Vorweihnachtszeit unserer Tage. In den Betrieben hat man das Gefühl, nach Weihnachten würde es nicht mehr weitergehen, denn es muss alles noch vor den Festtagen erledigt werden. Sonderangebote, Aktionen und „Black Fridays“ versprechen die besten Deals des Jahres, Kühlschränke und Vorratskammern platzen aus allen Nähten, Internet und Warenhäuser informieren über die neuesten Trends für die Weihnachtsdekoration und was man alles braucht, damit Weihnachten gelingt. Wundschöne Melodien werden zu Nervtötern, weil sie in Dauerschleifen in allen Einkaufstempeln aus den Laufsprechern tönen, um die Kunden noch mehr zum Kauf zu animieren. Aber immerhin müssen ja die 20,5 Milliarden Euro für Geschenke umgesetzt werden, die der Branchenverband HDE für das Jahr 2019 prognostiziert hat.

Vielleicht wäre ein sonntäglicher Winterspaziergang zum Blinden See eine gute Möglichkeit, sich selbst etwas zu entschleunigen und wieder zur Ruhe und zu seiner Mitte zu kommen. Zu überlegen, ob es nicht das bessere Geschenk wäre, Zeit anstatt Zeitvertreib zu schenken, ob man, anstatt sich selbst von Medien berieseln zu lassen, dem anderen einfach wieder einmal richtig zuhört oder ob man, anstatt gestresst und ohne sie überhaupt zu sehen, in Eile an den Menschen vorbeizuhasten, ihnen einfach einmal ein Lächeln schenkt. Es ist doch ein großer Wunsch von jedem Einzelnen, ein schönes und harmonisches Weihnachtsfest zu erleben und voller Zuversicht in ein gesundes und friedvolles neues Jahr zu gehen. Eine Überlegung wäre es zumindest wert.