Ein Jahr für die Natur

Nach der Schule raus in die Natur:. Ein Freiwilligendienst im Bereich Natur-und Umweltschutz bietet die Möglichkeit, praktische Naturschutzarbeit kennenzulernen. Das Nabu-Naturschutzzentrum Federsee bietet fünf Plätze für junge Menschen an, die sich aktiv für den Naturschutz einsetzen möchten.

„Morgens wenn sich der Nebel langsam zurückzieht und die Sonne aufgeht, ist die Stimmung im Federseeried einmalig“ schwärmt Nele Märtens, die seit September ihr freiwilliges ökologisches Jahr am Nabu-Naturschutzzentrum Federsee absolviert. Auch die anderen freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind überwältigt von der atemberaubenden Natur am Federsee. „Wir lernen hier Plätze kennen, an die nicht jeder hinkommt und sehen Tier-und Pflanzenarten, von denen nur noch wenige vorkommen“, meint Antonia Waibel, die ihren Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) am Federsee verbringt.

Während in den Sommermonaten die Umweltbildungs- und Öffentlichkeitsarbeit im Vordergrund steht, fällt im Winterhalbjahr vor allem körperliche Arbeit im Gelände an, wie das Freischneiden der verbuschenden Moorwiesen mit der Motorsense. „Das ist unumgänglich, will man nach dem Rückzug der landwirtschaftlichen Nutzung die offene Riedlandschaft als Lebensraum für Tiere und Pflanzen erhalten. Darunter sind auch viele seltene Arten, die hier im Gebiet noch vorkommen“, meint Zentrumsleiterin Dr. Katrin Fritzsch. Für viele Freiwillige sind dies ganz neue Herausforderungen, die neben handwerklichem und technischem Geschick auch ein gewisses Durchhaltevermögen und Wetterfestigkeit erfordern. „Anstrengend ist es schon“, geben Nele und Antonia zu, aber ein stolzer Blick auf die gemähten Flächen entschädige die ausgestandenen Mühen.

Verantwortung ist auch bei den Führungsangeboten gefragt. „Vor meiner ersten öffentlichen Führung war mir schon etwas flau im Magen“, meint Louka Blaszkiewiez, „wenn man jedoch merkt wie einem die Gäste gespannt zuhören und man anschließend für die tolle Führung gelobt wird, ist man schon stolz auf seine erbrachte Leistung.“ Fabian Piek, ebenfalls als FÖJler am Federsee, durfte als begeisterter Birder, also Vogelbeobachter, sogar an einem Podcast über Vogelwelt am Federsee teilnehmen. Souverän beantwortete er die vielfältigen Fragen der Reporterin.

Die jungen Freiwilligen sind vollwertige Mitglieder des Nabu-Teams. Sie werden von den drei hauptamtlichen Kräften eingearbeitet und betreut. „Die jungen Freiwilligen werden am Anfang und nochmals vor dem Beginn der Besuchersaison durch interne Schulungen fit gemacht“, erklärt Zentrumsleiterin Fritzsch. Ergänzend finden fünf einwöchige externe Seminare durch die Bildungsträger des FÖJ oder BFD statt.

Die körperliche Arbeit im Freien macht ungefähr 50 Prozent der verbrachten Zeit am Federsee aus. Doch auch im Naturschutzzentrum gibt es einiges zu tun, von der Betreuung der Besucherausstellung über die Beantwortung verschiedenster Anfragen bis hin zu handwerklichen Arbeiten. Außerdem darf jeder der Freiwilligen ein Projekt bearbeiten, das je nach Interesse ganz unterschiedlich ausfallen kann. Antonia und Nele wollen etwa kurze Filmclips zu den verschiedenen Führungsformaten erstellen. Fabian und Louka möchten die Vielfalt der Wildpflanzen im Wackelwald bestimmen.

Fünf Plätze, jeweils ab September, hat das Naturschutzzentrum zu vergeben: Drei im Bundesfreiwilligendienst (BFD) und zwei im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ).