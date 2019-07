Ein Hauch von Broadway in Bad Buchau

Das internationale Ensemble der Set Musical Company ist am Donnerstag, 18. Juli, mit einer Musical-Nacht zu Gast im Bad Buchauer Kurzentrum. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Veranstalter versprechen eine „rasante Musical Show“ mit „Stimmen, die unter die Haut gehen und farbenprächtigen Kostümen“. So wollen sie das Publikum mit ihrem aktuellen Programm mit auf „eine Reise voll neuer Hits und geschätzter Evergreens“ nehmen. So sind Klassiker wie „West Side Story“, „Phantom der Oper“, „Mamma Mia“, „König der Löwen“ und andere Disney-Shows wie „Die Schöne und das Biest“ vertreten. Aber auch am Broadway tut sich viel. Die Künstler freuen sich auf die Präsentation von Songs aus „Mean Girl“, „Dear Evan Hanson“, „Spongebob“ und anderen Überraschungen. Und als „Superüberraschung“ bezeichnen die Veranstalter „Paramour“, die einzige Cirque De Soleil-Broadway-Produktion, die seit April in Hamburg zu sehen ist.