Ein Geldkoffer, der nur Sorgen bringt

Mit „Funny Money“, einer Komödie aus der Feder von Ray Cooney, hat die Oggelshausener Theatergruppe die diesjährige Theatersaison eröffnet. Die Oggelshausener Laienschauspieler verstanden es auf Anhieb, das Publikum bei der Premiere im Dorfgemeinschaftshaus mitzureißen.

Die Zeit vor Ostern ist vielerorts auch Theaterzeit. So auch bei der Theatergruppe Oggelshausen, die am Samstag die Theaterpremiere im ausverkauften Dorfgemeinschaftshaus darbot. „Funnys Money“ ist die wohl bekannteste, aber auch anspruchsvollste Komödie von Cooney; eine Komödie, die von den Laienspielern, aber auch von den Zuschauern, alles abverlangte. Eine Komödie voller Witz, Ironie und teilweise dramatischen Szenen – fast wie im richtigen Leben.

Verena Diesch und Martin Moll zeigten sich für die Regie verantwortlich. Mit Moll war zudem die Hauptrolle besetzt, was sich als Volltreffer erweisen sollte. Schon der Auftakt, in einer Toilette, ließ Stimmung pur erwarten. Dort zählt Martin Moll in einer Paraderolle als Buchhalter Heinz Müller das Geld in einem Aktenkoffer, den er aus Versehen in der Straßenbahn mit seinem Koffer vertauscht hatte.

Geld macht vielleicht nicht unbedingt glücklich, aber es soll beruhigen, heißt es. Bei Müller bewirkte es eher das Gegenteil: Er ist aufgedreht und völlig aus dem Häuschen und das lustige Drama nimmt seinen Lauf. Sofort bucht Müller nämlich einen Flug nach Barcelona, um mit seiner Frau Roswitha (Uschi Moll) aus dem Haus zu sein, bevor einer von der Mafia auftaucht und den Geldkoffer wieder zurück möchte. Die Ehefrau versucht die „Geldsorgen“ im Alkohol zu ertränken.

Eigentlich hatte Heinz Müller seinen besten Freund Markus Jäckle (Daniel Zell) und dessen Ehefrau Bettina (Verena Diesch) zu seinem Geburtstagsessen eingeladen. Die erfuhren aber bald von dem Geldkoffer. Auch sie wollten davon ihren Nutzen haben und sich kräftig aus dem Geldkoffer für alles bezahlen lassen. Zu allem Übel platzt Kommissar Häberle (Arthur Zell) in das Durcheinander hinein und nimmt den biederen Buchhalter Müller in einer anderen Angelegenheit kräftig aus.

Der polnische Taxifahrer Wiktor Kowalczyk, hervorragend von Marcel Wurst gespielt, sollte die Müllers eigentlich zum Flughafen bringen. Das stellt sich aber als gar nicht so einfach heraus, weil Kommissarin Raxendorfer-Schmidt (Marion Merk) der inzwischen gut angetrunkenen Ehefrau Müller die Todesnachricht von ihrem Mann überbringt – der allerdings nebenan in der Küche werkelt.

Immer komplizierter und verzwickter wird der Ablauf und zieht die Müllers und Jäckles immer tiefer in ein Lügendickicht hinein, aus dem urkomische, zum Teil auch lustig-frivole Szenen hervorgehen, die das Publikum zu Lachsalven hinreißen. Immer neue Ausreden lässt sich Heinz Müller einfallen und verstrickt sich dabei immer mehr in ausweglose Situationen, die in einem fulminanten Finale alle Träume platzen lassen: der skrupellose, gefürchtete „Obermafiosi“ Anatol Smirnow (Christoph Kapitel) hat die Müllers gefunden und will unter Waffengewalt seinen vertauschten Aktenkoffer zurück.

Doch eine Komödie wäre keine Komödie, wenn es kein Happyend geben würde. Das soll hier allerdings noch nicht verraten werden, das können die Zuschauer in weiteren Aufführungen selbst erleben.