Ein Fest für die Federseeheimat

Bad Buchau bereitet sich auf seinen großen Veranstaltungshöhepunkt vor: das Adelindis-Heimat- und Kinderfest vom Freitag bis Montag, 15. bis 18. Juni. Eine Übersicht über die einzelnen Programmpunkte:

Armbrustschießen: Bereits am Freitag, 15. Juni, ermitteln die Federseeschule und das Progymnasium ihre Schützenkönigin oder ihren Schützenkönig. Sieger ist, wer den Reichsapfel des Adlers trifft, die wichtigste Trophäe, neben Krone, Zepter und Herz. Der zerrupfte Adler wird nach jedem Wettbewerb von Altschreinermeister Rudolf Reinberger wieder zusammengeleimt – und das schon seit Jahrzehnten. Die Siegerehrung erfolgt am Unterhaltungsnachmittag für Jung und Alt am Samstag um 16 Uhr im Festzelt. Das Scheibenschießen mit der Armbrust für jedermann um die Stadtmeisterschaft findet ebenfalls am Samstag ab 14 Uhr auf dem Festplatz statt. Für das Schießen der Vereine um den Wanderpokal werden noch Anmeldungen entgegengenommen. Anmeldeformulare sind bei der Tourist-Info erhältlich. Die Siegerehrung um die Stadtmeisterschaft und Wanderpokal findet am Sonntag um 10.15 Uhr im Rathaus statt.

Unterhaltungsnachmittag für Jung und Alt am Samstag, 16. Juni, ab 14 Uhr im Festzelt in den Bittelwiesen: Den musikalischen Rahmen gestalten die „Trollys“, das bekannte Bad Buchauer Duo Maggi und Charly Braig. Weiterhin mit dabei sind die Schüler der Federseeschule-Gemeinschaftsschule Bad Buchau, die Jugendkapelle „Federsee Five“ und die Turntiger des Sportvereins Bad Buchau. Die Dancing Diamonds des Rock’n’Roll-Clubs Oggelshausen wollen zudem bei rockiger Musik über die Bühne fetzen. Die Bewirtung übernimmt der katholische Frauenbund.

Parallel dazu findet am Samstag von 14 bis 16 Uhr auf der Wiese beim Festplatz die „Historische Kinderbelustigung“ statt mit Spielen wie aus Urgroßmutters Zeiten: Stelzen laufen, Dosen werfen, Wäsche aufhängen, Frosch- und Sackhüpfen. Aufgeteilt in zwei Altersgruppen nach Kindergarten- und Grundschulkinder können an fünf Mitmachstationen Geschicklichkeit und Ausdauer getestet werden. Als Belohnung gibt es Freifahrscheine für den Vergnügungspark. Die Mitglieder der Narrenzunft Feuerhexen betreuen den Parcours.

Die Stimmungs- und Partyband „Members“ möchte am Samstagabend ab 20 Uhr für Stimmung, Tanz und Show im Zelt sorgen. Ihr Repertoire umfasst volkstümliche Schlager, Partyhits, Oldies aus den 60ern, 70ern und 80ern sowie Aktuelles aus den internationalen Dancefloor-Charts. Eintritt: 5 Euro.

Der Festsonntag, 17. Juni, beginnt um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Stiftskirche. Die Gottesdienstbesucher sind aufgerufen, ihre Verbundenheit zum Heimatfest zu zeigen und im Kostüm den Festtag in der Kirche zu beginnen. Die Stadtkapelle Bad Buchau wird den Gottesdienst feierlich musikalisch umrahmen.

Im Anschluss startet pünktlich um 11 Uhr der große historische Festumzug „Unsere Federseeheimat“. Er beginnt in Kappel und führt über die Riedlinger Straße, Wuhrstraße, Hauptstraße über den Marktplatz und die Oggelshauser Straße zum Festplatz. Die Auflösung erfolgt in der Poststraße. Den ersten Teil des Festumzugs gestalten die Kindergarten- und Grundschulkinder, Schüler und Erwachsene sind die Darsteller es zweiten historischen Teils. Insgesamt besteht der Festumzug aus über 60 Gruppen, über 100 Pferden und 20 Musikkapellen aus dem Federseeraum und der Umgebung.

Nach Einbruch der Dunkelheit erhellt sich dann am Sonntag der Himmel über Bad Buchau, wenn das finale Feuerwerk zum Adelindisfest gezündet wird. Mit einem flotten Marsch und weiteren musikalischen Leckerbissen eröffnet die Stadtkapelle bei einem Serenandenkonzert das prächtige Höhenfeuerwerk über dem Festplatz Bittelwiesen.