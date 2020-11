Ein Fenster gibt Einblicke in die Federseenatur

Das Nabu-Naturschutzzentrum Federsee hält coronabedingt bis Ende November einen Zwangs-Winterschlaf. Naturfans können jedoch zu den üblichen Winter-Öffnungszeiten über ein offenes Fenster Beobachtungstipps, Infomaterial und Produkte aus dem Shop erhalten.

Bis Ende November ist die Ausstellung des Nabu-Naturschutzzentrums Federsee geschlossen. Es finden keine gebuchten oder öffentlichen Führungen statt. Ein angeleitetes Naturerlebnis ist jedoch möglich durch das Ausleihen eines Naturerkundungs-Rucksacks, mit dem Familien den Bad Buchauer Wackelwald erkunden können.

Für Naturfans hält das Nabu-Zentrum ein neues Angebot bereit: Über ein offenes Fenster ist das Nabu-Personal zu den üblichen Winter-Öffnungszeiten ansprechbar. Jeweils donnerstags von 13 bis 17 Uhr informiert ein Mitglied des Nabu-Teams über das geöffnete Info-Fenster über aktuelle Naturbeobachtungsmöglichkeiten und gibt kostenloses Infomaterial über die Federsenatur heraus. Auch der Erwerb von Produkten aus dem Sortiment des Naturshops ist möglich (Postkarten, Naturführer, Nistkästen und anderes).

Zentrumsleiterin Dr. Katrin Fritzsch über die Hintergründe: „Zwar ist es derzeit nicht angebracht, Besucherströme an den Federsee zu erzeugen. Doch für Einheimische und Gäste der örtlichen Kliniken möchte der Nabu auch in Zeiten von Corona als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.“ Denn die Freude am Naturgenuss sei auch in diesen schwierigen Zeiten ungebrochen. Und gerade das Europareservat Federsee böte wegen seiner großen Artenvielfalt zu jeder Tageszeit stimmungsvolle Einblicke in die Moorlebensräume und faszinierende Begegnungen mit seltenen Arten. „Mit dem offenen Fenster erproben wir neue Wege im Gästeservice. Es ist ein Versuch, eine möglichst kontaktarme, aber dennoch persönliche und individuelle Beratung zum Naturerlebnis am Federsee zu geben. Wir freuen uns auf neugierige Entdecker“.