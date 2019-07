Ein Defi für die Helfer-vor-Ort

Die Bad Buchauer Ersthelfer des Deutschen Roten Kreuzes konnten dank der Spende von Christa und Franz Funk einen Defibrillator in Empfang nehmen. Mit dem AED (automatisierter externer Defibrillator) haben die Ersthelfer nun einen zweiten Defi vor Ort und sind so in der Lage, etwa bei Herzkammerflimmern sofort lebenswichtige Maßnahmen einzuleiten.

Vor kurzem hat Franz Funk einen Artikel in der „Schwäbischen Zeitung“ gelesen, bei dem um Spenden für die Defis, wie sie im Fachjargon genannt werden, gebeten wurde. Jeder Rettungswagen hat natürlich einen solchen Defi an Bord, aber mit dem Spendenaufruf waren etwas andere Verwendungszwecke vorgesehen: Dank der fortschreitenden Technik ist es nun nicht mehr nur medizinischen Fachkräften möglich, mit Hilfe eines AED einen rettenden Stromstoß abzugeben. Denn wenn der Herzschlag ausbleibt, zählt jede Minute. Denn schon wenige Minuten ohne Sauerstoff hinterlassen weitreichende Schädigungen des Gehirns. Deshalb hat das DRK vorgeschlagen, diese Defis überall dort zu installieren, wo sich viele Menschen aufhalten können. Dazu hat Philips ein kompaktes Gerät entwickelt, das auch von Laien bedient werden kann.

Christa und Franz Funk fanden diesen Vorschlag sinnvoll und versuchten, in Bad Buchau ein Geschäft zu finden, das die Montage eines der Geräte erlauben würde. Aber ganz so einfach war das nicht – ihre Anfrage wurde abgelehnt. Bei einem Gespräch mit dem Buchauer DRK-Bereitschaftsleiter Mathias Winkler fand man, so bedauerlich die Situation auch ist, eine gute Lösung: Der Defi soll jeweils im Fahrzeug des diensthabenden Ersthelfers stationiert werden. Die Ersthelfer werden von der Leitstelle automatisch bei Notfällen alarmiert und sind dann oftmals vor Rettungsdienst oder Notarzt am Einsatzort. Hier haben sie künftig den Defi bereits dabei und können ihn sofort einsetzten.

Die Helfer-vor-Ort des DRK leisten Erste Hilfe vor Ort, sind Ersthelfer und Nachbarschaftshilfe. Sie sind sie ein zusätzliches Glied in der Rettungskette. Gut ausgebildete, freiwillige Helfer des Ortsvereins überbrücken die therapiefreie Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes oder des Rettungsdiensts.

Bei der Übergabe des Defis an die Bad Buchauer Ersthelfer im Rot-Kreuz-Heim waren natürlich alle Ersthelfer dabei und bedankten sich bei der Familie Funk für die großzügige Spende. Mathias Winkler wies aber auch darauf hin, dass er bereits mit der Stadtverwaltung Kontakt aufgenommen habe, um den Ausbau der Infrastruktur voranzutreiben.