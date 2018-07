Ein Blick in die Unterwasserwelt

Beim diesjährigen Kinderferienprogramm der Stadt Bad Buchau hat der Tauchsportclub Bad Buchau „Schnuppertauchen für Kinder im Alter von 8 bis 16 Jahren“ angeboten. Über 40 Kinder nutzten das Angebot, um einen Blick in die Unterwasserwelt zu werfen.

Der erste Termin war binnen Minuten ausgebucht und so wurde für die vielen interessierten Kinder ein weiterer Termin vom Tauchsportclub Bad Buchau angeboten, um möglichst vielen die Möglichkeit zu geben, einen Einblick in die Unterwasserwelt zu erhalten. Beide Termine waren mit insgesamt über 40 Kindern komplett ausgebucht. Die erfahrenen Tauchlehrer konnten die Jungs und Mädels schnell für die Unterwasserwelt begeistern und so ging es, nach einer kurzen theoretischen Einweisung unter Wasser.

Die Kinder und Jugendlichen durften zum ersten Mal unter Wasser atmen und bekamen schon mal ein wenig das Gefühl des Schwebens. Im Freibad Bad Buchau blubberte es gewaltig. Es wurde Unterwasser-Frisbee gespielt und in den verschiedensten Lagen konnten die Kinder am Boden entlang tauchen und schwerelos durchs Wasser gleiten.