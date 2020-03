Ein bisschen Spaß in Zeiten von Corona

Eine Bevölkerungsgruppe leidet besonders unter der Isolation in diesen Tagen. Es sind die Bewohner der Alten- und Pflegeheime, die derzeit auf jeglichen Besuch verzichten müssen, um die hochbetagten Menschen nicht in zusätzliche Gefahr zu bringen. Umso größer und schöner war da die Überraschung, als am Freitag die Bewohner des Marienheims auf Balkone und an die Fenster gebeten wurden. Draußen bot ein Clown seine Vorstellung. Da wurde gesungen und wunderbare Riesenseifenblasen gezaubert. So konnte unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gute Stimmung und etwas Abwechslung in die im Augenblick so monotonen Tage gebracht werden. Alle waren sich einig: Das könnte man gerne mal wieder machen. Foto: Marienheim Bad Buchau