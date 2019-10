Ein besonderes Treffen

Mit einer musikalischen Zeitreise feierte der Cyprianus-Chor in der Bad Buchauer Stiftskirche „Cornelius & Cyprianus“ seinen 20. Geburtstag. Mit einem anspruchsvollen Liederrepertoire verstanden es die Sänger die Zuhörer zu überzeugen.

Zwei Jahrzehnte ist es her, dass der damalige Bad Buchauer Pfarrer Josef Gerz sangesfreudige Menschen zum Singen im Gospelchor eingeladen hatte. Am vergangen Samstag nun, lud der Chor die Freunde der Chormusik zu ihrem Jubiläumskonzert in die Stiftskirche ein. Unter den Ehrengästen durfte der Gründer des Chores Pfarrer Josef Gerz natürlich nicht fehlen. Hausherr, Pfarrer Martin Dörflinger, sprach die Glückwünsche zum Geburtstag aus und begrüßte auch zahlreiche Besucher im Kirchenraum.

Jonas Grossmann eröffnete den Festabend an der Orgel, bevor der Chor mit „There’s a Meeting Here Tonight“ begann. Guido Winzenried, der zwischen den Liedern die Chor-Geschichte der vergangenen zwanzig Jahren mit illustren Worten Revue passieren ließ, erzählte wie alles begann.

Rückblick auf die Gründung des Chors

Schon in den 1990 Jahren habe Pfarrer Gerz einen ersten Anlauf genommen, aber erst 1999 habe es geklappt und der noch kleine Gospelchor nahm seinen Probebetrieb auf. Pfarrer Gerz habe den Chor selber auf dem Keyboard begleitet und das am Anfang gesungene Lied „There’s a Meeting Here Tonight“ gehörte zu den ersten Stücken des Chores.

Als der Pfarrer dann 2001 turnusgemäß eine andere Pfarrstelle antrat wurde Elisabeth Münz die neue Chorleiterin. Sie hat das Amt noch inne. Ein interessantes Chorkapitel sei damals auch der Namensfindungsprozess gewesen, bis dann die Entscheidung auf den heutigen Namen „Cyprianuschor“ gefallen sei. Cyprianus ist zudem mit Cornelius der Kirchenpatron der Stiftskirche. Im ersten Teil des Abends erklangen zunächst einige englischsprachige Titel wie „Sing a New Song“ oder „Can’t Help Falling in Love“ oder „A World of Peace and Harmony“ um nur einige zu nennen.

Begleitet wurden die Sänger instrumental von Jonas Grossmann (Piano und Orgel) Birgitta Schirmer (Saxophon) Moritz Widder (Schlagzeug) und Claudia Grimm an der Querflöte. Pfarrer Martin Dörflinger unterstützte auch noch mit der Gitarre. Zu den Erzählungen von Guido Winzenried wurden an der Leinwand hinter dem Chor Bilder aus 20 Jahren Chorgeschichte eingeblendet. Viele Konzerte sind inzwischen gespielt worden, und inzwischen werden auch weltliche Lieder im Chor angestimmt.

Schon an 2008 sei im Dorfgemeinschaftshaus Oggelshausen das erste rein weltliche Konzert mit Liedern von ABBA, Rod Stewart oder Elvis Presley über die Bühne gegangen.

Spirituelle Lieder und Schlaglichter des Pops

Im zweiten Liederblock erklangen dann kirchliche und spirituelle Lieder wie „Spuren im Sand“ oder „Schau auf die Welt“ neben „Vater unser im Himmel“ und „Du bist da“. Danach erfuhren die Besucher, was so zwischen den Auftritten in der Chorfamilie gesellschaftlich läuft. Radtouren, Hochzeits- und Geburtstagsfeiern, Chorfasnet, Ausflüge. Auch an verstorbene Mitglieder wurde gedacht. Pele Rehberg, Mitbegründer des Chores und Christiane Christian die bis zu ihrem 83. Lebensjahr mitgesungen hat.

Im letzten Musikteil standen dann bekannte weltlich Lieder auf dem Programm. Mit einer der schönsten Songs von Leonhard Cohen „Halleluja“, natürlich das „Federseelied“ das vom Chor selbst umgetextet wurde, „Weit, weit weg“. Weiter mit „You Raise Me Up“ und zum Schluss wurde es noch mit Abbas „Thank You For The Music“ etwas poppig.

Nach Dankesworten und Blumen an die Solisten und der Dirigentin Elisabeth Münz stimmte der Chor noch „Heaven Is a Wonderfull Place“ an. Unter stehender Ovation zogen die Sänger und Sängerinnen dann singend aus der Kirche aus.