Ein Ball von Kindern für Kinder

Nachdem die Bad Buchauer Brauchtumsnarren der Moorochsen am Vormittag des Glombigen Donnerstags den Kindergarten und das Seniorenheim erfreut, die Schulen befreit und anderen Institutionen ihren Besuch abgestattet haben, steht am Nachmittag die Buchauer Kinderfasnet mit dem großen Kinderball auf dem Programm. „Von Kindern für Kinder“ – unter diesem Motto steht der seit Jahren beliebte Kinderball am 20. Februar in der Festhalle der Federseeschule. Herzlich eingeladen hierzu sind alle Kinder im Alter bis zu etwa zwölf Jahren. Der Kinderball beginnt um 14 Uhr. Nach dem Einmarsch der Masken stellt der Zunftrat der Kindernarrenbaum. Anschließend stehen Spiel, Spaß und viele Mitmachaktionen auf dem Programm und der Malwettbewerb der Federseegrundschule wird prämiert. Als Gäste werden die Turntiger vom Sportverein Bad Buchau, das Fach „Musik und Bewegung/Tanz“ der Musikschule Bad Buchau und die Gruppe Independence aus Aulendorf erwartet. Die Gardemädels, die Minigarde und die Jungnarren der Moorochsenzunft werden das Programm ebenso bereichern wie Maria Rinaldi mit ihrer Seifenblasenshow an diesem Nachmittag speziell für Kinder. Die Moorochsenküche serviert Kaffee und Kuchen sowie kleine Speisen und Getränke. Unterstützt wird der Kinderball der Moorochsen unter anderem durch das Präventionsprogramm „KOMM mach Party“ des Kommunalen Präventionspakts des Landkreises Biberach und der Kreissparkasse Biberach.