Ehrungen für fünf Sängerinnen des Stiftschors

„ Gesang verschönt das Leben, Gesang erfreut das Herz, ihn hat uns Gott gegeben, zu lindern Sorg und Schmerz“. Mit diesen Worten von Carl Friedrich Zelter eröffnete Marianne Preißing, die Vorsitzende des Stiftschors, das gesellige Zusammensein der Chormitglieder und deren Partner. Eingeladen war auch Pater Karl König vom Pastoralteam der katholischen Kirchengemeinde

Das sogenannte „Cäcilienessen“ findet jedes Jahr in der Adventszeit um die Zeit des Gedenktages der Hl.Cäcilia statt, der Patronin der Kirchenmusik. Die Einkehr in festlichem Rahmen solle ein kleines Dankeschön sein für eine gute Zusammenarbeit bei vielen gesanglichen Auftritten und anderen Aktivitäten in den zurückliegenden Monaten.

Dasselbe gelte auch im Ausblick auf die Vorbereitung und Durchführung des bevorstehenden Weihnachtsmarktstands sowie im Ausblick auf die zahlreichen Proben zur Aufführung der „Christkindlmesse“ von Ignaz Reimann mit Orchester beim Festgottesdienst am ersten Weihnachtfeiertag. Der Dank galt der Chorleiterin Renate Bechtle und allen Sängerinnen und Sängern für die Leitung und/oder regelmäßige Teilnahme an den Chorproben und das Mitgestalten besonderer Gottesdienste während des Kirchenjahres sowie für das vielseitige Engagement, aktiv in der Chorgemeinschaft mitzuwirken.

Nach dem Essen überbrachte Pater Karl König die Grüße und den Dank der Kirchengemeinde und überreichte bei der Ehrungsrunde die Ehrenbriefe des Cäcilienverbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart: Für zehn Jahre an Petra Walser, für 15 Jahre an Sonja Kienzler, für 25 Jahre an Elisabeth Münz (mit silbernem Ehrenzeichen), für 30 Jahre an Marlies Rothfuß und für 60 Jahre an Waltraud Seiter (mit Ehrenbrief des Bischofs Gebhard Fürst). Mit Applaus und adventlichen Blumengebinden bedankte sich die Chorgemeinschaft bei den treuen Sängerinnen. Der gesellige Teil der abendlichen Feier klang mit unterhaltsamen Gesprächen, vorweihnachtlichen Textbeiträgen und gemeinsamem Gesang mit Gitarrenbegleitung von Winfried Bechtle harmonisch aus.