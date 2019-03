Ehrungen bei den Jägern

Bei der Hauptversammlung der Kreisjägervereinigung (KJV) in Oggelshausen wurden folgende Personen vom Vorsitzenden Philip Graf Reuttner geehrt: Für 60-jährige Mitgliedschaft Max Zell aus Oggelshausen; für 50-jährige Mitgliedschaft Gunter Röhm, Biberach, und Manfred Zimmermann, Laupheim. Die Verdienstnadel des Deutschen Jagdverbandes in Bronze bekamen Reinhard Brusdeylins, Laupheim, und Andreas Daiber, Umlachtal. Vom Landesjagdverband gab es eine Auszeichnung in Silber für Alfred Maurer, Laupheim; der Kreisjagdverband zeichnete Josef Göppel und Hubert Bentele, beide aus Schwendi, mit Silber aus. Für 50 Jahre bei den Jagdhornbläsern wurde German Bochtler aus Laupheim geehrt.