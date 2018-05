DRK sammelt Altkleider

Der Ortsverein Bad Buchau des Deutschen Roten Kreuzes sammelt am Samstag, 26. Mai, ab 8.30 Uhr Altkleider. Gesammelt werden gut erhaltene und saubere Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Haushaltswäsche, Bettwäsche sowie Schuhe (paarweise gebündelt). Die Kleiderspenden sollten bis spätestens 8 Uhr gut sichtbar am Straßenrand platziert werden. Die Sammlung findet in folgenden Orten statt: Bad Buchau, Oggelshausen, Tiefenbach, Seekirch, Ödenahlen, Brasenberg, Alleshausen, Brackenhofen, Moosburg, Betzenweiler, Burgau, Hailtingen, Heudorf, Dürmentingen, Seelenwald, Kanzach, Seelenhof, Dürnau, Bruckhof, Ottobeurer Hof, Allmannsweiler. Neben den geplanten Straßensammlungen ist es jederzeit möglich, Altkleiderspenden hinter dem DRK-Heim, in die dafür vorhergesehenen Altkleidercontainern abzugeben. Der DRK-Ortsverein bittet aber darum, keine Kleidersäcke vor dem Haupteingang des Gebäudes zu platzieren.

