DRK bittet dringendum Blutspenden

Die nächsten Blutspendenaktion des DRK in Bad Buchau findet am Freitag, 9. Oktober, von 14 bis 19.30 Uhr beim DRK-Ortsverein, Friedhofstraße 6/1, statt. Auch in Corona-Zeiten sei die Blutspende sehr sicher, so das DRK. Um den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, sind Blutspenden ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung unter https://terminreservierung.blutspende.de/m/badbuchau-drk-haus möglich. Die Blutspendentermine stünden unter Kontrolle und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter den höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards, versichert das DRK. Die Mitarbeiter seien für derartige Situationen besonders geschult. Das Infektionsrisiko liege daher weit unter dem sonstiger Alltagssituationen. Zur Blutspende sollte nur gehen, wer sich gesund und fit fühlt.