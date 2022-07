Dreimal erwischt: 34-Jähriger ist unbelehrbar bei der Müllentsorgung

Dreimal hat ein 34-Jähriger aus Betzenweiler in den vergangenen beiden Wochen versucht, seinen Müll illegal loszuwerden. Im Zeitraum vom 26. Juni bis 4. Juli entsorgte er insgesamt dreimal denselben Kinderwagen mit verschiedenen Decken und einer Kindertragetasche illegal. Er legte die Gegenstände einfach an drei verschiedenen Orten in Betzenweiler ab. Die Mitarbeiter des dortigen Bauhofs brachten ihm seine Sachen jeweils wieder. Das Bürgermeisteramt erstattete im letzten Fall nun Anzeige, weil der 34-Jährige unbelehrbar scheint.