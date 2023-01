Dreikönigskonzert der Musikkapelle Tiefenbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem hörenswerten Konzert haben die 41 Musiker/innen am Vorabend von Dreikönig ihre Zuhörer begeistert. Vorsitzender Matti Sander begrüßte die Besucher in der Federseehalle. Die Musikkapelle Tiefenbach unter ihrem Dirigenten Wolfgang Marquart freute sich, nach zwei Jahren Corona-Pause, wieder einem Publikum ihr Können unter Beweis zu stellen. Kompetent führte Nadine Miehle durchs Programm. Den Auftakt machte die Kapelle mit der Intermezzo Szene: „Campus Intrada“. In dem Werk „Into the raging River“ inspirierte sich S. Reineke bei einer Wildwasser-Rafting-Tour. Ein Klanggemälde lieblich und abwechslungsreich, aber auch dramatisch und gefährlich, dem die Musiker durch ihr temperamentvolles Agieren ihren Stempel aufdrückten. In musikalischen Bildern beschrieb das Orchester in „Alpina Saga“ ihren Konzertbesuchern eine Bergwanderung mit all ihrer Gefahr und Pracht. Das dreiköpfige Perkussion-Team demonstrierte hierbei seine Kompetenz auf den Schlaginstrumenten. Zum Abschluss des ersten Konzertteils wurde „Dances with wolves“ aufgelegt, eine einfühlsame Concert-Suite zum gleichnamigen Film. Die Quizfrage von Reinhold Buck bestand aus zwei Teilen. Wie viele Haldenfeste konnten seit 1991 am ersten Termin, Christi Himmelfahrt, wetterbedingt abgehalten werden? Wie groß ist der Prozent-Anteil der aktiven und passiven Mitglieder der MK Tiefenbach, bezogen auf die gesamte Einwohnerzahl (Tiefenbach, Seekirch, Alleshausen). Die Summe dieser zwei Ergebnisse war die Antwort auf die Schätzfrage. Die richtige Zahl 28, wurde fünfmal getippt. Die Preise sponserten Firmen aus der Umgebung. Den zweiten Teil des Abends eröffnete der Konzertmarsch „Polarstern“, untermalt durch eine rhythmisch klare Linie und angenehme Nebenmelodien der Tenorhörner und Klarinetten. Die sinfonisch wirkende Polka „Zeitlos“ bewies zu Recht ihre Auflistung in einem Jahreskonzertprogramm. Ein Solo-Höhepunkt war der, bis heute populäre Welthit, „Einsamer Hirte“ von James Last. Das Querflötenregister mit den Solistinnen Anja Brehm, Diana Schweizer und Gertrud Strohm war ein Ohrenschmaus. Eindrucksvolle solistische Fähigkeiten zeigte Posaunist Matti Sander in „Feeling Good“, einem effektvollen Jazzstandard im Bigband-Stil. Lange anhaltender Beifall des Publikums war ihm gewiss. Mit „Gallito“, einem feurigen Paso Doble beendete die Musikkapelle einen interessanten und kurzweiligen Abend.