Immer am Vorabend von Dreikönig laden die Tiefenbacher Musiker zu ihrem Jahreskonzert in die Federseehalle der Grundschule Alleshausen ein. Das Dreikönigskonzert am Sonntag, 5. Januar, beginnt um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle zwischen Alleshausen und Seekirch. Dirigent Wolfgang Marquart hat ein Programm zusammengestellt, das den Geschmack jedes Blasmusik-Liebhabers treffen soll. Auf dem Programm stehen „Goddes of Fire“, „Oregon“, „Tanz der Vampire“, Santana aber auch Ohrwürmer wie „Tränen lügen nicht“ oder Songs von Marius Müller-Westernhagen. Eine musikalische Quizfrage soll den sicherlich kurzweiligen Abend zusätzlich bereichern.