Drei Gründe zum Feiern

Für manche Feste fällt es schwer, einen triftigen Grund zum Feiern zu finden. Das sieht bei den Moorochsen anders aus. Am Samstag, 7. Mai, und am Sonntag, 8. Mai, feiert die Narrenzunft gleich drei Jubiläen auf einmal. Wie es in ihrer Ankündigung heißt, sollen an diesem Wochenende 25 Jahre Narrenbrunnen, zehn Jahre Zunftheim und zehn Jahre Motorradsegnung begossen werden.

Demnach konnte 1997 die Neugestaltung des Pausenplatzes am Progymnasium mit der Einweihung des Narrenbrunnens gekrönt werden. Seit mittlerweile 25 Jahren schmückt dieser nun den Le-Lion-d’Angers-Platz.

Laut Meldung bewohnen die Moorochsen seit zehn Jahren ihr Zunftheim im Haus der Vereine beim Narrenbrunnen und genau so lange gibt es jedes Frühjahr zum Start in die Motorradsaison die Motorradsegnung.

Und so soll gefeiert werden: Das Wochenende soll am Samstagnachmittag um 16 Uhr mit der traditionellen Motorradsegnung bei der Stiftskirche beginnen. Anschließend gibt es die obligatorische gemeinsame Ausfahrt. Als Höhepunkt wird am Samstagabend die Ravensburger Rockband „fallout lips“ für gute Stimmung sorgen. Rockmusik von AC/DC mit ZZ-TOP sind das Markenzeichen der Band.

Am Sonntagmorgen um 10.15 Uhr ist bei guter Witterung ein Open-Air-Gottesdienst auf dem Le-Lion-d’Angers-Platz geplant. Anschließend gibt es beim Zunftheim und Narrenbrunnen Unterhaltung und Frühschoppen mit einer Abordnung der Stadtkapelle Bad Buchau. Anschließend Mittagstisch und am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Um 14 Uhr spielt die Steelband Kolibris auf. Ganztägig gibt es ein Kinderprogramm und einen Kinderflohmarkt.

Zum Jubiläum kann das Zunftheim besichtigt werden und es gibt allerlei Infos zu dessen Bau. Ebenso wird die Geschichte von der Wandlung des steinernen und grauen Pausenplatzes zum grünen Pausenpark des Progymnasium erzählt, die mit der Einweihung des Narrenbrunnes im Jahre 1997 endet.

Die Musikschule wird mit einer kleinen Ausstellung im Haus der Jugend und Vereine das Fach Musik und Bewegung/Tanz vorstellen. Zur gleichen Zeit am Sonntag findet ein verkaufsoffener Sonntag der Werbegemeinschaft Bad Buchau statt. Der Kinderflohmarkt findet deswegen auf der Wiese gegenüber dem Rathaus statt.