Doppelte Kunst aus einem Haushalt

Das Gesundheitszentrum Federsee bietet regelmäßig Ausstellungsflächen für Künstler an. Noch bis 14. März stellen Heike Keitel und ihre Schwiegertochter Heidi Keitel ihre Aquarellwerke unter dem Motto „Rund um den Federsee“ aus. Das teilt das Gesundheitszentrum in einer Pressemitteilung mit.

Heike Keitel wurde 1943 in Bayreuth geboren und ist eine gewandte Hobbymalerin, die schon in mehreren Gruppen- und Einzelausstellungen ihre Werke der Öffentlichkeit präsentiert hat. Durch ihren schon malenden Vater kam sie als kleines Kind mit den verschiedensten Farben in Berührung. Heute ist die dreifache Mutter Dozentin einer Aquarell-Malgruppe. Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit Motiven von Blumen, Natur sowie mit Landschaften und Porträts.

Ihre Schwiegertochter Heidi orientiert sich bei ihren Werken an rein gegenständlichen Darstellungen bis hin zur Abstraktion. Dabei setzt sie Acryl- und Aquarellfarben ein. Heidi wurde 1973 in Biberach geboren und ist in Betzenweiler aufgewachsen. Heute wohnt Heidi zusammen mit den Schwiegereltern Heike und Werner, ihrem Mann Martin und Tochter Linda in Korntal-Münchingen. „Wir leben nicht nur zusammen unter einem Dach, wir teilen auch unsere Leidenschaft fürs Malen“, sagt die Schwiegertochter.

Mit dem Thema „Rund um den Federsee“ bescheren die beiden Künstlerinnen dem Gesundheitszentrum Federsee für zwei Monate Kunstwerke mit regionalem Flair. Zu sehen sind neben dem Federseesteg auch heimische Blumen und Pflanzen, Häuser und weitläufige Landschaften.

Die Ausstellung kann täglich von 8 bis 20 Uhr „Am Kurpark 1“ in Bad Buchau besucht werden. Das Gesundheitszentrum weist darauf hin, dass beim Betreten des Gebäudes eine FFP2-Maske getragen werden muss.