D’Lädela auf em Dorf

Das Juni-Blatt des Kanzacher Jubiläumskalenders zeigt eine alte Postkarte „Gruß aus Kanzach“ mit markanten und wichtigen Gebäuden. Eines davon ist die Hofstelle und Handlung von Karl Härle, später Ulmschneider, der neben Kollmus und Hedi Herwanger einen der drei Gemischtwarenläden betrieben hat, in denen die Einwohner alles Notwendige für den täglichen Bedarf einkaufen konnten.

Das Angebot war einfach und bescheiden, aber dennoch von einer großen Produktvielfalt. Doch würde man heute das damalige Sortiment in ein modernes Supermarktregal einordnen, würde es wohl weniger Platz einnehmen, als das vielfältige Angebot an Haustier-Nahrung. Viele Grundnahrungsmittel wurden lose verkauft und in braunen Spitztüten abgewogen über den Ladentisch gereicht.

Die gesamte Wand hinter dem Ladentisch diente als Warenauslage. Ganz zu oberst standen die großen Blechbüchsen, gefüllt mit Zwieback, Keksen, Pfefferminzteeblättern und Kamillenblüten. Weiter unten folgten die bereits abgepackten Lebensmittel, wie Linsen, Bohnen und getrocknete Erbsen. Auch das Angebot an Nudeln war überschaubar: Suppennudeln, Makkaroni und breite Nudeln sowie Buchstaben und Sternle als Suppeneinlage. Daneben standen Kakao-, Puderzucker-, Würfelzuckerpäckla und normaler feiner Zucker und Salz.

Richtigen Bohnenkaffee gab es – wenn überhaupt – nur sonn- und feiertags. Das tägliche warme Getränk war „Mode“, also Zichorienkaffee oder Kathreiners Malzkaffee und Linde. Essig wurde aus dem großen Essigfass in mitgebrachte Flaschen gefüllt und beim Öl hieß es: „Gib mir mal für 30 Pfennig Öl“, das aus einem großen Blechbehälter mit Glasskala in das eigene Fläschchen umgefüllt wurde. Auch Maggi-Würze wurde aus einer riesigen Maggiflasche in mitgebrachte kleine braune Fläschchen gefüllt. Ja, und oft genug schickte man kurz vor dem abendlichen Vesper noch ein Kind mit dem Senfhäfele in den Laden, um sich aus einem großen Keramikkrug etwas Senf abpumpen zu lassen. Etwas abseits befanden sich dann die Haushaltskerzen, Streichholzpäckle für 5 Pfennig, Zuban-, Eckstein-, Salem-Zigaretten, alle ohne Filter, Tabak und Zigarettenpapier zum Selberdrehen und Stumpen von Burger oder Viliger. Die Stumpen gab es für 10 oder 20 Pfennige und wurden wie auch die Zigaretten auch einzeln verkauft. Keinesfalls fehlen durfte auch der Schnupftabak.

Bescheiden ging es auch bei den Getränken zu; es gab zwei Sorten Wein, einen Rot- und einen Weißwein, Obstwasser und zu den Feiertagen schon mal Kirschwasser, Danziger Goldwasser oder sogar einen Cognac, ebenso wie Mandarinen, Orangen oder Bananen, die man stückweise kaufte. Ladenhüter gab es wenige, denn Lydia Kniele, die den Laden von Kollmus betrieb, die Witwe Härle von Ulmschneider und Hedi Herwanger kannten die Einkaufsgewohnheiten ihrer Kunden ganz genau.

Selbst auf dem hölzernen Ladentisch teilten sich neben der Waage dicht gedrängt verschiedene Glaskästchen und Verkaufsständer den knappen Platz. Wichtig waren auch die Verkaufsständer für Schuhwichse von Nigrin oder Maggi. Unverzichtbar die gekörnte Brühe und die Päckles-Suppen, wie Buchstaben-, Hühner- und Erbsensuppe. Die letztere gab es auch als die berühmte „Erbswurst“. Man brauchte sie auch nur in siedendes Wasser einrühren; zusammen mit einer Saitenwurst und einem Weckle ein beliebtes Samstagsessen. Die großen Gläser, gefüllt mit Himbeer- oder Zitronengutsla waren immer im Blick der Kinder, die schon sehnlichst auf ihr obligatorisches Gutsle warteten. Ja, und wenn sie selbst etwas Geld übrig hatten, wurde es nach der Schule in Brause oder ein Zehner-Ripple Schokolade umgesetzt. Riesigen Spaß machte es auch den größeren Kindern, die Kleineren zum Einkauf eines Päckles „I-be-domm“ oder „Hau-me-blau“ in den Laden zu schicken. Ein Streich, der zweimal bestraft wurde; einmal, weil man wegen der Ladenglocke umsonst in den Laden rannte und später, wenn man von den anderen Kindern ausgelacht wurde.

Kernseife, Scheuermittel wie Ata und Imi, zum Einweichen Sodabrocken und Sil, Henko und Persil zum Waschen, Kernseife, sowie Scheuerspäne, weißes und braunes Bohnerwachs standen etwas abseits, manchmal sogar nur als Attrappen. Bei Hedi Herwanger beispielsweise wurde Waschpulver im Keller gelagert. Darüber hinaus diente ein Gängle, das zum Laden führte, als weiteres Lager.

Allen Lädele gemein war die laute Ladenglocke, da neben dem Laden auch Haus- und Gartenarbeit verrichtet werden musste. Aber ebenso wichtig wie der Einkauf waren sie der Platz im Ort zum Schwätza und Austausch. „woischt scho …?“ oder „hoschd scho g’hert…?“ Doch auch seine eigenen Sorgen und Nöte fanden Gehör. Sonntags, wenn der Laden noch eine Stunde nach dem Gottesdienst geöffnet wurde, hat man sich bei Herwangers ganz selbstverständlich in der Küche getroffen. Hedi am Herd und die Kundschaft am Küchentisch! Oftmals wurden die Kinder geschickt, um den Vater zum Essen zu holen. Bis weit in die 1950er Jahre blieb alles weitgehend unverändert. Durch die wirtschaftliche Entwicklung und die fortschreitende Motorisierung allerdings wurde das Einkaufen zu etwas Besonderem. Man konnte sich etwas leisten und deckte seinen Bedarf in den umliegenden Städten. Leider war dies auch der Untergang der kleinen Gemischtwarenläden in den Dörfern, so dass Ende der 60er Jahre der letzte Laden in Kanzach schloss. Es ist nicht verwunderlich, dass viele, die es noch gekannt haben, gerne und oftmals mit Wehmut daran denken. Denn vertraut und schön war es allemal.