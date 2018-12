Zum mittlerweile siebten Mal laden die Tiefenbacher Musiker in die Federseehalle der Grundschule Alleshausen ein. Das Jahreskonzert am Vorabend von Dreikönig, am Samstag, 5. Januar, ist im Umland als das Dreikönigskonzert der Musikkapelle Tiefenbach bekannt. Beginn ist um 20 Uhr. Zum ersten Mal wird Dirigent Wolfgang Marquart beim Dreikönigskonzert den Taktstock erheben. Die Musiker sind mit frischer Dynamik intensiv auf diesen musikalischen Höhepunkt vorbereitet.

Im Stil von Richard Wagner erklingt zu Beginn die klangvolle Ouvertüre „Valhalla“. Der Sage nach ist Walhall ein nordischer Ruheort der tapfersten aller gefallenen Krieger. Auch das von Steven Reineke komponierten Werk „Fate of the Gods“ greift die nordischen Mythen auf. „Silva Nigra“ von Markus Götz sind musikalische Impressionen aus der Gegend um St. Märgen im Schwarzwald. Dem italienischen Komponisten Ennio Morricone ist „Moment for Morricone“ von Johan de Meijs gewidmet. Den zweiten Konzertteil eröffnet der Konzertmarsch „Sympatria“ von Thomas Asanger. Spanisches Flair erklingt mit der Ouvertüre „Alcazar“ und auch Schostakowitschs „Second Waltz“ ist zu hören. Von Alexander Pfluger stammt die facettenreiche Polka „Böhmische Gedanken“ und mit Kurt Gäbles rasanten Konzertmarsch „Salemonia“ beendet die Musikkapelle Tiefenbach ihr diesjähriges Dreikönigskonzert.

Die obligatorische musikalische Quizfrage wird sicher ebenfalls für einen kurzweiligen Abend sorgen.