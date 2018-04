Dirigent Widder verlässt die Stadtkapelle

Der langjährige Dirigent der Stadtkapelle Bad Buchau, Klaus Widder, hört auf. Widder hat der Kapelle und der Verwaltung mitgeteilt, dass er sich Ende des Jahres als Dirigent der Stadtkapelle zurückzieht.

Dies hat Bürgermeister Peter Diesch im Gemeinderat am Dienstag bekannt gegeben. Widder war zwölf Jahre Leiter der Stadtmusik, von daher sei ein Wechselwunsch normal, so Diesch – auch wenn er im Gremium sehr bedauert wurde. „Es gab keinen Krach, keinen Streit“, so Diesch. Die Stadt wird die Dirigentenstelle so schnell als möglich ausschreiben. Diesch zeigte sich optimistisch, dass die Stadt einen Nachfolger findet. Sollte es gelingen, noch im Laufe des Jahres einen neuen Dirigenten nach Buchau zu lotsen, würde sich Widder auch früher zurückziehen.