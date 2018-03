Diesch: „Es gab und gibt keine Differenzen“

In einer Stellungnahme hat sich Bad Buchaus Bürgermeister Peter Diesch in der öffentlichen Ratssitzung zur Kündigung des Haupt- und Personalamtsleiters Helmut Müller geäußert. Müller, zugleich Bürgermeister in Tiefenbach, wird die Buchauer Stadtverwaltung zum 30. April verlassen – „seine eigene, ganz persönliche Entscheidung“, so Diesch. Zugleich betonte er: „Es gab und gibt bei uns keine Differenzen, keine Diskrepanzen und keine Dissonanzen.“

Doch eben diesen Eindruck habe die Berichterstattung der „Schwäbischen Zeitung“ über die Gemeinderatssitzung am 27. Februar in der Bevölkerung erweckt, sagte Diesch. In jener Sitzung hatte Stadtrat Klaus Schultheiß die Personalangelegenheit aufgegriffen, nachdem die Stelle des Haupt- und Personalamtsleiters im Federseejournal ausgeschrieben worden war. Bürgermeister Diesch befand sich vergangene Woche im Krankenstand und konnte sich so nicht direkt zu der Personalie äußern. Die Öffentlichkeit habe dennoch ein Recht darauf, die Gründe für die Stellenausschreibung zu erfahren, hatte Schultheiß argumentiert. Zudem sei er in dieser Angelegenheit „auf Diskrepanzen gestoßen“ (SZ berichtete am Donnerstag, 1. März).

„Dem muss ich allerdings mit Entschiedenheit widersprechen“, hielt Diesch nun am Dienstagabend dagegen. Müller habe kurz vor Jahresende darum gebeten, wegen der Mehrfachbelastung als Bürgermeister Tiefenbachs und Verbandsvorsitzender der Ahlenbrunnengruppe seine Arbeitszeit maßgeblich zu reduzieren. „Und nachdem ihm als Personalchef unseres Hauses bewusst war, dass dies kein wirklich leichtes Unterfangen wird, hat er für den Fall, dass dafür keine Lösung gefunden wird, gleichzeitig seine fristgemäße Kündigung ausgesprochen“, fasste Diesch zusammen. Und weiter: „Wir haben uns daraufhin sowohl verwaltungsintern als auch mit dem Gemeinderat mehrfach beraten und die Möglichkeiten durchdiskutiert, kamen jedoch zu dem Schluss, dass aufgrund der Größe und Personalausstattung unserer Verwaltung eine Aufspaltung oder Reduzierung der Hauptamtsleiterstelle keine Option darstellt.“

Mit Müller verlöre die Verwaltung und auch er persönlich „einen kompetenten und beliebten Mitarbeiter, Kollegen und auch Freund“, sagte der Bürgermeister. Für alle Ratsmitglieder sei dies keine Neuigkeit gewesen. „Insofern war es für mich auch etwas erstaunlich, dass dies so nicht bereits letzte Woche in der Sitzung so kommuniziert wurde“, schloss Diesch.

Schultheiß erhebt harte Vorwürfe

Stadtrat Schultheiß war mit dieser Darstellung nicht einverstanden. Eine interne Lösung wäre nach seiner Ansicht durchaus möglich gewesen. So habe sich eine Mitarbeiterin angeboten, die Zuarbeitungsaufgaben für Müller zu übernehmen. Alternativ dazu habe sich der Hauptamtsleiter vorstellen können, auf 50 Prozent zu reduzieren, berief sich Schultheiß auf ein Gespräch mit Müller. Eine 50-Prozent-Kraft wäre leichter zu finden gewesen als einen Mitarbeiter für eine 20-Prozent-Stelle. Ihm gegenüber habe Müller auch angegeben, nie nach seiner Bereitschaft gefragt worden zu sein, sagte Schultheiß – obwohl er, Schultheiß, sich zweimal bei Diesch danach erkundigt habe.

Auch hinsichtlich des Zeitpunkts widersprach Schultheiß: Müller habe bereits im Sommer die Verwaltung unterrichtet, erneut in Tiefenbach kandidieren und deshalb reduzieren zu wollen. Dies deckt sich mit einer Aussage aus wohlinformierten Kreisen gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Schultheiß warf Diesch vor, nun eine längere Vakanz der Hauptamtsleiterstelle in Kauf zu nehmen, weil er „im Vorfeld als Personalchef versagt“ habe.

„Ich habe eine andere Wahrnehmung der Äußerung von Herrn Müller“, reagierte Diesch auf die Vorwürfe. In mehreren nicht-öffentlichen Sitzungen sei die Personalie bereits umfassen diskutiert worden. Im Übrigen gehörten solche Personaldebatten auch nicht in die Öffentlichkeit, betonte Diesch: „Das schadet nur allen Beteiligten.“ Stadtrat Karl-Heinz Kleinau erinnerte ebenfalls daran, dass Personalangelegenheiten in den nicht-öffentlichen Teil gehörten. Diese Ansicht teilen wohl auch andere Ratsmitglieder, die nach der Sitzung Schultheiß’ Wortmeldung missbilligten. Diesch habe sich sehr wohl um Lösungen bemüht, hieß es aus dem Kreis des Gemeinderats.

Müller selbst konnte wegen Krankheit am Dienstagabend nicht anwesend sein. Schon in der vorangegangenen Sitzung hatte er aber seine unbedingte Loyalität gegenüber seinem Vorgesetzten betont.