Dieb schlägt Scheiben ein

Ein Unbekannter hat von Samstag auf Sonntag in Kanzach an drei Autos Scheiben kaputt geschlagen. Die Fahrzeuge standen auf einem Parkplatz neben der Riedlinger Straße. Offenbar lockten den Dieb eine Jacke, Sonnenbrillen und verschiedene Kabel, die er zur Beute machte. Die Polizei (Telefon 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Den Sachschaden schätzt sie auf knapp 1000 Euro. Die Polizei warnt davor, in Fahrzeugen Wertsachen und Jacken zurückzulassen. Das locke Diebe an.