Auf der Suche nach Bargeld ist am Dienstag ein Einbrecher gewesen, der in eine Gaststätte in Bad Buchaueingesteigen ist. Gegen 15 Uhr sah ein Zeuge die Spuren: Ein Unbekannter hatte die Tür an einem Gebäude in der Schussenrieder Straße aufgebrochen. Dort hebelte er Automaten auf und flüchtete mit dem Bargeld. Seine Spuren haben jetzt die Ermittler vom Polizeiposten Bad Schussenried (07371/9380) gesichert. So erhalten sie wichtige Hinweise auf den Täter.