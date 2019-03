Unbekannte haben am Sonntag in Oggelshausen aus einem Feuerwehrfahrzeug technische Geräte gestohlen. Zwischen 2 und 10 Uhr waren die Diebe auf dem Gelände der Feuerwehr in der Schulstraße zugange. Wegen einer Veranstaltung stand das Feuerwehrauto im Hinterhof. Die Unbekannten stahlen mehrere technische Gerätschaften, darunter befanden sich auch Löschschläuche, Strahlrohre und eine Motorsäge. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Ermittler vom Polizeiposten Bad Schussenried (Telefonnummer 07583/942020) sind auf der Suche nach den Verdächtigen und nach Zeugen. Sie fragen: Wer hat am Sonntag zwischen 2 und 10 Uhr verdächtige Personen gesehen, die mit Schläuchen, Rohren oder einer Motorsäge unterwegs waren? Wer hat verdächtige Fahrzeuge gesehen? Wer kann sonst Hinweise geben?