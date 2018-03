Die Osterbotschaft bewegt

Osterkerzen, Osterfeuer, Osterbrot und nicht zuletzt das Osterei: Rund um das Osterfest haben sich eine Vielzahl von Bräuchen entwickelt – doch in Bad Buchau wird eine ganz besondere Tradition gepflegt: Hier wird die Osterbotschaft – im wahrsten Sinne des Wortes – sehr bewegend inszeniert: mit einer überlebensgroßen Christusfigur, die in der Osternacht, effektvoll beleuchtet, hinter dem Altar der Stiftskirche emporsteigt. Ein barocker Brauch, der wohl einzigartig ist.

Ein Blick hinter die „Kulissen“ offenbart die raffinierte Mechanik: Pfarrer Martin Dörflinger steht hinter dem Hochaltar der Buchauer Stiftskirche und zeigt auf eine metallene Kurbel. Mit ihr wird eine Seilwinde in Betrieb gesetzt, die wiederum ein Gestänge in die Höhe zieht. Daran ist er befestigt: der „Auferstandene“, eine kunstvoll bemalte, barocke Figurentafel, im Volksmund auch „Kurbel-Christus“ genannt.

„Man braucht ziemlich viel Kraft, um die Kurbel zu betätigen“, weiß Pfarrer Dörflinger. In der Osternacht übernehmen deshalb zwei starke Männer diese Aufgabe, zuletzt Michael Briem und Joachim Münz vom Kirchengemeinderat. Während sie also hinter dem Altar verborgen kurbelnd „schuften“, erleben die Gottesdienstbesucher ein ganz besonderes Schauspiel: Der auferstandene Christus schwebt in der nur mit Kerzen beleuchteten Kirche in gleichmäßiger Bewegung empor, zusätzlich mit einem Strahler illuminiert, und stellt so das Kreuz hinter sich in den Schatten.

Das wirke schon ziemlich eindrucksvoll, findet Dörflinger, der Vergleichbares bei keiner seiner bisherigen Stationen im Zocklerland und in Aalen erlebt hat. „Ich war total begeistert, wie die Leute darauf warten und wie toll sie es finden“, erinnert sich der Pfarrer an seine erste Osternacht in Buchau vor vier Jahren. „Das habe ich mir inzwischen zu eigen gemacht und finde es auch toll.“

Auch für Dr. August Sandmaier ist der „Kurbel-Christus“ fester Bestandteil seiner Kindheitserinnerungen. 1946, mit gerade mal sieben Jahren, begann seine Laufbahn als Ministrant. „Damals waren die Ministranten noch sehr hierarchisch geordnet“, blickt Sandmaier zurück. Klar, dass an der Osternacht keiner der Neulinge, sondern nur die Ältesten die Kurbel bedienen durften.

Erstaunlich findet es Sandmaier im Nachhinein, dass der „Auferstandene“ die Wirren der Zeiten und vor allem die Wessenbergschen Reformen im 19. Jahrhundert überstanden hat. Ignaz Heinrich Karl von Wessenberg (1774 bis 1860) diente als Generalvikar der Diözese Konstanz. Sandmaier beschreibt ihn als „radikalsten Aufklärer“, der mit seinen Verordnungen den Glauben von scheinbar überflüssigen, nach seinem Verständnis auch abergläubischen Bräuchen befreien wollte. So geriet freilich auch die oberschwäbische Volksfrömmigkeit ins Visier – und mit ihr der „Auferstandene“ in der Stiftskirche in Buchau, die seinerzeit der Diözese Konstanz angehörte. In dieser Zeit scheint der Osterbrauch denn auch untersagt gewesen zu sein.

Auferstehung eines Brauchs

Doch Totgesagte leben bekanntlich länger – und auch der Buchauer Osterbrauch um den „Auferstandenen“ erlebte später seine Auferstehung. Wohl auf der Kirchenbühne überdauerte die Holztafel unbeschadet diese Zeit. Das mag auch an seinem prominenten Schöpfer gelegen haben, vermutet Sandmaier: Geschaffen hat die Tafel nämlich niemand anderes als Andreas Brugger von Langenargen, der auch die Buchauer Stiftskirche so herrlich ausgemalt hat. Lebendige Farben und ein starker Gesichtsausdruck prägen das um 1775 gefertigte Werk, Kreuz und Palme begleiten die Figur als Symbole des österlichen Sieges.

Kein Wunder, dass die Figur in der Osternacht eine solch eindrucksvolle Wirkung entfaltet. „Das ist schon sehr ergreifend“, findet Sandmaier, erinnert sich aber auch daran, dass der in der Nachkriegszeit so beliebte Brauch von einem der späteren Pfarrer abgeschafft und erst vor rund 20 Jahren wieder eingeführt wurde. Seither hält sich die besondere Buchauer Tradition aber ungebrochen. Für Pfarrer Dörflinger hat sie als Teil der Lithurgie ihre theologische Berechtigung, genauso wie die Kreuzenthüllung an Karfreitag. „Man sollte“, bestätigt Sandmaier, „die Volksfrömmigkeit nicht für blöd halten.“