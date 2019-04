Die Neugier auf Farben führte sie zur Kunst

Die Künstlerin Ruth Stark aus Rottenacker stellt noch bis zum 14. Mai unter dem Motto „Kunst und Farben“ Collagen, Landschaften und Abstraktes in Acryl und Öl im Gesundheitszentrum Federsee aus.

Bei Ruth Stark entbrannte die Leidenschaft für die Kunst und das Malen durch ihre Neugier auf die unterschiedlichen Farben und Materialien. Die 1955 in Allmendingen geborene Künstlerin erlernte ihr Handwerk autodidaktisch. Die Grundlagen festigte sie durch eine zweijährige Teilnahme am Kunstunterricht bei Hans-Jürgen Knupfer. In weiteren Aufbaukursen entdeckte Stark ihre Vorliebe für Öl- und Acrylfarben.

Ruth Stark stellte ihre Kunstwerke bereits mehrfach in Rottenacker und Sigmaringen aus. In dieser, bereits zweiten, Ausstellung in Bad Buchau zeigt sie Bilder in Öl und Acryl. In ihren Collagen verwendet Stark unter anderem Zeitungsausschnitte aus der Region, Knöpfe und Netze, um den Bildern mehr Tiefe zu geben. Unter dem Motto „Kunst und Farben“ sind unter anderem auch Landschaftsbilder und Abstraktes zu sehen.