Die neuen Bibelübersetzungen

Die Evangelische und Katholische Kirchengemeinden Bad Buchau laden zu den ökumenischen Bibeltagen ein. Am Montag, 22. Oktober, um 19 Uhr wird Pfarrerin Cornelie Ayasse im katholischen Bischof-Sproll-Haus zur revidierten Luther-Übersetzung sprechen unter dem Titel: „Dem Volk aufs Maul geschaut“ – Die neue Lutherbibel 2017. Sie schreibt dazu: Die Lutherbibel ist und bleibt das „Original“ unter den deutschsprachigen Bibeln. Doch bereits Luther hat seine Übersetzungen immer wieder selbst geprüft und überarbeitet. Denn Sprache wandelt sich und Worte verändern ihre Bedeutung. Über fünf Jahre lang haben rund 70 Theologinnen und Theologen den Text intensiv geprüft und überarbeitet. Bei der Revision 2017 waren drei grundlegende Kriterien leitend: Genauigkeit gegenüber dem Urtext, Verständlichkeit für uns Menschen heute und der über die Jahrhunderte hinweg erhalten gebliebene Charme der Sprache des Reformators. Pfarrerin Cornelie Ayasse ist theologische Referentin der Württembergischen Bibelgesellschaft.

Am Mittwoch, 24. Oktober, um 20 Uhr wird Dr. Michael Hartmann im Evangelischen Gemeindehaus Bad Buchau die im Dezember 2016 erschienene, neu überarbeitete Einheitsübersetzung in Vortrag und Aussprache vorstellen und erläutern. Er stellt den Abend unter das Thema: „Immer wieder neu!“ – Gottes Wort in der neuen Einheitsübersetzung. Dr. Michael Hartmann ist Mitarbeiter im Katholischen Bibelwerk Stuttgart.