Die Moorochsenhymne erklingt wieder

Nachdem die Corona-Pandemie zwei Jahre lang so gut wie alle Fasnetsaktivitäten auf Eis gelegt hatte, zeigten sich die Narren der Bad Buchauer Moorochsenzunft startbereit für das diesjährige Jubiläum „60 Jahre Buchauer Moorochsenrfasnet“. Beim traditionellen Häsabstauben an Dreikönig im Bischof-Sproll-Haus konnte Zunftmeister Uwe Vogelgesang zahlreiche fasnetshungrige Mitglieder begrüßen. In einem Presseschreiben berichtet die Zunft für den gelungenen Start in die diesjährige Moorochsenfasnet.

Zu Beginn der Zusammenkunft standen die Wahlen der Maskengruppenführer, hier konnten alle Posten mit langjährigen Maskenträgern besetzt werden. Anschließend gab Zunftmeister Uwe Vogelgesang Hinweise zu den Ausfahrten, die unter anderem zum Ringtreffen der VFON nach Gammertingen und zum OHA-Treffen nach Scheer gehen.

Bevor Vize Ralf Schwegler den Narren wichtige Informationen zur Hausfasnet mit auf den Weg gab, ging der Zunftmeister kurz auf den Wegfall von Veranstaltungen ein. Die Kritik sei bereits angekommen, so Vogelgesang. Der entfallene Familiennachmittag am Fasnetssonntag sei nicht in Stein gemeißelt, einen Hausfasnetsumzug werde es im 2024 ohne Narrentreffen ohnehin wieder geben. Ein Versuch sei es auch, den Seerosenball im Saal Bad Buchau des Kurzentrums abzuhalten.

Wiederholt richtete der Zunftmeister ernste Worte an die Narren: Man habe sich in nunmehr 60 Jahren nicht eine angesehene Zunft erarbeitet, nur um dann aufgrund rückläufiger Besucherzahlen besonders auch aus den Reihen der eigenen Mitglieder lieb gewordene Traditionsveranstaltungen aufgeben zu müssen. Einen innigen Appell richtetet Uwe Vogelgesang deswegen an die aktiven Mitglieder und Helfer in der Zunft, besonders auch an die jüngeren und durchaus bereits engagierten Mitglieder, auch Posten und Verantwortung zu übernehmen, um die Buchauer Moorochsefasnet weiterhin am Leben zu erhalten.

Die Brauchtumsgruppe der Zunft läutete anschließend das Häsabstauben ein. Ein Narrenpolizist im alten Büttelhäs und sämtliche Masken der Zunft, ebenfalls in den ganz alten Häsern der Zunft, spannten einen schönen Bogen über den Wandel der Häser in 60 Jahren Moorochsenzunft. Im Zwiegespräch welches denn nun die schöneren Häser seien, holte ein aktuell gekleideter Büttel nun nach und nach die insgesamt 14 neuen Häser und Masken auf die Bühne, die zur Abnahme anstanden.

Penibel überprüfte Häswartin Petra Vogelgesang mit ihrem Gehilfen Karl Josef Schneck die zahlreichen neuen Häser und Masken, bevor diese abgenommen und mit dem zugehörigen Wappen ausgezeichnet werden konnten. Insgesamt 20 neue Mitglieder konnte Vize Schwegler derweil bekannt geben.

Wie sehr den Narren die Fasnet fehlte, zeigte der Schluss: Da erhoben sich alle Anwesenden und sangen, unter musikalischen Begleitung von Michael Wissussek, nach drei Jahren wieder gemeinsam die Moorochsenhymne.

Pünktlich zum runden Jubiläum plant die Moorochsenzunft, dass vor zwei Jahren ausgefallene Gabeltreffen der Gabelzünfte nachzuholen. Hierzu soll es am Sonntag, 5. Februar, um 13.30 Uhr zusammen mit vielen Narrenfreunden aus nah und fern einen farbenprächtigen Brauchtumsumzug geben. Die Aktivitäten zum Jubiläumswochenende beginnen bereits am Samstag, 4. Februar, um 18.30 Uhr mit dem Narrenbaumstellen durch Gabelzünfte auf dem Marktplatz. Danach gibt es einen gemeinsamen Narrenabend in der Festhalle der Federseeschule und eine Narrenparty mit DJ im angegliederten Narrenzelt.