Über das zurückliegende Jahr und die Aussichten im neuen Jahr haben wir den Bürgermeister von Allmannsweiler, Stefan Koch, befragt.

Wie haben Sie das Ausnahmejahr 2020 erlebt?

Zu Anfang des Jahres war unsere Verwaltungstätigkeit geprägt von Verordnungen, Verboten, Einschränkungen und Verhaltensweisen in einer für uns alle noch nie dagewesenen Situation. Noch zum Ende des vorherigen Jahres in Wuhan beobachtet, war das Virus dann auch Mitte des Jahres in Allmannsweiler präsent. Leider mussten wir durch die Schließung der öffentlichen Einrichtungen das nicht eh schon übermäßig vorhandene Dorfleben zusätzlich einschränken. Das tat schon sehr weh. Die Maßnahmen wurden jedoch durch Akzeptanz und Verständnis der Bevölkerung begleitet, weshalb ich sehr dankbar bin. Den Bürgerservice im Rathaus haben wir trotz Corona das ganze Jahr ohne Einschränkungen aufrechterhalten können.

Was hat trotz Corona gut in Ihrer Gemeinde funktioniert?

In unserer Projektarbeit hat sich Corona nicht ausgewirkt. Die ausführenden Firmen haben trotz der Pandemie ihre Arbeiten verrichten können und pünktlich abgeschlossen. Wir konnten unser Baugebiet erschließen und haben alle verfügbaren Bauplätze nach unseren Richtlinien verkauft. Unser punktebasiertes System hat sehr gut funktioniert und alle Allmannsweiler Interessenten, ehemalige Bürger und auch Auswärtige sind zum Zuge gekommen. Zusammen mit dem Breitband-Backboneausbau des Landkreises haben wir entlang der Trasse die meisten Haushalte direkt mit Glasfaser ausgestattet. Mit einigen Entwurfsskizzen in Sachen Friedhofsplanung wurde ein erster Schritt gestartet, um weitere Begräbnisformen anbieten zu können. Im Rat- und Dorfgemeinschaftshaus haben wir die Heiz- und Lüftungselektronik erneuert und sind nun auf dem neusten Stand der Technik. Zudem wurden noch Projekte im Abwasserbereich umgesetzt und Ersatzbeschaffungen im Feuerwehrwesen getätigt. Wie gesagt, es war trotz Corona einiges los in Allmannsweiler.

Welche Herausforderungen erwarten Sie und Ihre Gemeinde im nächsten Jahr?

Ganz oben auf der Agenda steht natürlich unser Feuerwehrhausbau. Da sind wir aus verschiedenen Gründen etwas in Verzug, er sollte aber bis Ende des Jahres fertig sein. In Sachen Kinderbetreuung sind wir gezwungen uns in alle Richtungen zu organisieren. Sei es mit der Vertiefung bestehender Kooperationen oder mit neuen Vertragspartnern. Auch ein Kindergartenbetrieb in eigener Regie könnte möglich sein. Die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen zum neuen Baugebiet „Sandgrubäcker III“ machen mir ein wenig Kopfzerbrechen, müssten aber zu schaffen sein. Der Bebauungsplan für 25 neue Bauplätze ist im Oktober dieses Jahres fertig.

Der Breitbandausbau ist ein immer begleitendes Thema in der Gemeinde, so werden wir die jetzt gelegten Glasfaseranschlüsse in Betrieb nehmen und uns Gedanken über weitere Ausbauschritte machen. Leider haben wir für unsere ausscheidende Backfrau noch keine Nachfolgerin gefunden, wodurch wohl eine Schließung des Backhauses anstehen wird. Das ist sehr schade. Mit mehr oder weniger Corona haben wir noch zwei Wahlen zu organisieren. Hier alles coronakonform zu organisieren, ist schon eine Herausforderung.

Wie wird das Jahr 2021 in Ihrer Gemeinde abseits von Corona?

Da hoffe ich doch, dass wir weiter an unseren Projekten weiterarbeiten können wie gewohnt. Irgendwie muss es ja weitergehen. Ansonsten werden wir versuchen, soviel wie möglich an Normalität zu schaffen.

Was möchten Sie Ihren Bürgerinnen und Bürgern in dieser schwierigen Zeit mit auf den Weg geben?

Wenn Sie sich erinnern, habe ich am Ende der Jahresinterviews immer den gleichen Wunsch geäußert. Und der hat gerade in jetziger Zeit mehr an Bedeutung gewonnen. An diesem möchte ich auch festhalten: Ich wünsche mir, dass alle Einwohner gesund bleiben oder werden, ihr Arbeitsplatz sicher ist und wir alle friedlich miteinander auskommen.

Auf was freuen Sie sich persönlich, wenn die Krise irgendwann überwunden ist und wir wieder zur Normalität zurückgekehrt sind?

Oh je, dass passt alles nicht auf diese Zeitungsseite!